Андрей Старух, мэр города Монастыриска, что на Тернопольщине, заболел коронавирусом COVID-19.

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Об этом он сообщил на своей Facebook-странице, уточнив, что диагноз подтвердил лабораторный анализ.

Мэр Монастыриска заразился коронавирусом Коллаж

"Сложно быть на передовой и остаться полностью невредимым", – написал чиновник.

Мэр рассказал, что сдавал анализ вместе со своим заместителем Андреем Гладышом. Тест показал, что у последнего COVID-19 нет.

"Последний месяц чувствовал себя хорошо, ни разу не было ни повышенной температуры, ни других симптомов. Жена и сын чувствуют себя нормально.

Врачи утверждают, что большинство из нас перенесет это заболевание не чувствуя его", – написал Старух.

Он добавил, что самоизолировался на две недели, однако продолжит работать дистанционно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аэропорту "Борисполь" под Киевом 31 марта приземлился самолет, который доставил из Китая в Украину еще 100 тыс. высокоточных ПЦР-тестов для выявления коронавируса, 40 тыс. очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких.

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