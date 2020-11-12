Мэр Кропивницкого попал в больницу с COVID-19

Мэр Кропивницкого Андрей Райкович попал в больницу с COVID-19.

Об этом он сообщил 12 ноября на своей странице в Facebook. Мужчина госпитализирован в "инфекционку на Валах".

"Доброе утро, земляки! Сегодня, во Всемирный день борьбы с пневмонией, передаю искренние поздравления всем медикам, особенно тем, кто на передовой борьбы с коронавирусом... На себе испытал, что такое коронавирус и воспаление легких", – написал он.

Он уточнил, что выполняет все назначения врача и надеется, что пробудет в больнице недолго.

Райкович еще раз отметил, что соблюдение правил карантина очень важно.

"Помните о дистанции, средствах защиты и чистых руках! Без лишней необходимости не выходите из дома! Давайте беречь друг друга", – обратился к украинцам чиновник.

Мэр Кропивницкого заболел коронавирусом Facebook Андрей Райкович

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что президент Украины Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, заболевшие коронавирусом, находятся на лечении в столичной "Феофании". Их разместили в изолированных палатах, у президента установлена спецсвязь.