Мэр Кропивницкого попал в больницу с COVID-19
10 ноября о своей болезни заявил городской голова Черкасс Александр Бондаренко
Ранее чиновник отрицал необходимость введения карантина из-за коронавируса
Он обвинил президента Владимира Зеленского в неэффективной борьбе с пандемией
Мэр Кропивницкого Андрей Райкович попал в больницу с COVID-19.
Об этом он сообщил 12 ноября на своей странице в Facebook. Мужчина госпитализирован в так называемую "инфекционку на Валах".
"Доброе утро, земляки! Сегодня, во Всемирный день борьбы с пневмонией, передаю искренние поздравления всем медикам, особенно тем, кто на передовой борьбы с коронавирусом... На себе испытал, что такое коронавирус и воспаление легких", – написал он.
Он уточнил, что выполняет все назначения врача и надеется, что пробудет в больнице недолго.
Райкович еще раз отметил, что соблюдение правил карантина очень важно.
"Помните о дистанции, средствах защиты и чистых руках! Без лишней необходимости не выходите из дома! Давайте беречь друг друга", – обратился к украинцам чиновник.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что президент Украины Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, заболевшие коронавирусом, находятся на лечении в столичной "Феофании". Их разместили в изолированных палатах, у президента установлена спецсвязь.