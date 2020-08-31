Мэр Ивано-Франковска устроил "бунт" и отказался от правил "красной зоны"

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отказался останавливать общественный транспорт, несмотря на то, что город попал в "красную" зону карантина.

Решение об ужесточении ограничений в регионе он считает субъективным. В эфире местного телеканала чиновник призвал местных жителей не молчать и показать свою позицию (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Поэтому обращаюсь к франковцам: не молчать, действовать законными методами, для нас очень важно сегодня показать свою позицию", – сказал мэр Ивано-Франковска.

По словам Марцинкива, весь общественный транспорт города будет работать в обычном режиме, но с табличкой "спецперевозки".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, мэр Ивано-Франковска призвал к протестам против усиления карантина.