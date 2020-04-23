Мэр Ивано-Франковска оправдался за скандал с выселением ромов

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив извинился за свои слова о требовании вывезти из города людей ромской национальности.

В эфире "Громадського" политик оправдывался, что ромы в городе нарушали карантин и национальность тут не причем.

"Неоднократно были обращения в полицию, на горячую линию горисполкома. И когда, скажем, была проведена такая работа, сами жители, которые прописаны в Савеловском и Иршавском районе Закарпатья, выразили желание, чтобы им помогли вернуться домой, поскольку нет общественного транспорта", – пояснял мэр.

Руслан Марцинкив Галицький Кореспондент

По его словам, городские власти предоставили транспорт, чтобы ромы вернулись домой, но многие их них так и остались в Ивано-Франковске.

"К сожалению, часть лиц, которые нарушили карантин, и дальше жили в сквере, хотя это общественное место и там не то что жить, но и гулять нельзя. Более того, мы просили, чтобы люди, у которых нет места проживания, были в специальном центре на улице Мельничной, где люди имеют возможность находиться, спать, там есть медики, там есть питание, мы проводим экспресс-тестирование на коронавирус этих людей, которые не имеют места жительства. И мы им (ромам – Ред.) предлагали, потому что люди были обеспокоены", – сказал Марцинкив.

Городской глава извинился за свои эмоциональные выражения, утверждая, что не хотел никого обидеть.

"Речь шла о конкретных лицах –около 20 ромов, которые не являются жителями Франковска и систематически нарушали карантин. Но я не сдержал эмоций, поэтому прошу прощения", – сказал он.

При этом Марцинкив утверждал, что официального поручения вывозить или штрафовать нарушителей не давал, потому что не имеет таких полномочий.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив попал в скандал из-за требований вывезти из города представителей ромского сообщества.

Ранее городские власти забили тревогу из-за эпидемии коронавируса в Ивано-Франковске.

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