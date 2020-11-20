Мэр Хмельницкого выступил против карантина выходного дня и заявил, что 'бизнес не выживет'

Глава города Хмельницкий Александр Симчишин выступил против карантина выходного дня и рекомендовал бизнесу не закрываться на субботу и воскресенье.

Об этом мэр сообщил в эфире телеканала "Украина 24". Он отметил, что карантин в таком формате не даст никаких результатов в борьбе с COVID-19.

"Я категорически не согласен с таким форматом карантина выходного дня. Я еще до введения написал письма на имя премьер-министра и главы Минздрава с предложением его не вводить, так как, по мнению эпидемиологов, он ничего абсолютно не даст, кроме того, что реально убьет большую часть бизнеса", – сказал он.

Симчишин подчеркнул, что именно на выходные приходится работа рынков.

"Мы наблюдаем, что с понедельника по четверг у многих наших торговых центрах наблюдалось большое скопление людей. И я уверен, что в пятницу будет еще больше. Так получилось, что социальную активность за 7 дней сосредоточили в 5. Также на рынках у нас никогда не было выходных дней. Выходные на рынке обычно это понедельник и четверг, а не работать в субботу и воскресенье – это значит закрыться раз и навсегда. По крайней мере, микробизнесу мы дадим возможность работать, иначе он просто не выживет", – подытожил он.

Напомним, ранее OBOZREVATEL подробно писал, что такое карантин выходного дня и какие ограничения вводят.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде провалили голосование за проект постановления об отмене карантина выходного дня.