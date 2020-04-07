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8 апреля • обновлено в 02:22
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Мэр "чистого" от коронавируса Николаева резко ответил Зеленскому

2.7т
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Минздрав приедет в Николаев с проверкой ситуации вокруг коронавируса в конце текущей или начале следующей недели.

Как передает Укринформ, об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич. Накануне о проверке в области сообщил президент Владимир Зеленский. Причина заключается в том, что Николаевская область осталась последней в Украине, где не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19.

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"Минздрав подозревает, что мы делаем что-то неправильно, что скрываем, возможно, реальную ситуацию с заболеванием коронавирусом. Поэтому в конце этой или в начале следующей недели к нам приедет специальная комиссия специалистов, которая будет проверять наши действия. Мы их ждем, нам скрывать нечего", – сказал Сенкевич.

Он добавил, что каждые сутки в Николаеве умирает от 10 до 16 человек по разным причинам. Но этот уровень смертности ничем не отличается от прошлых лет.

Зеленский и Сенкевич

Зеленский и Сенкевич

Как писал OBOZREVATEL, главный санитарный врач и замглавы Минздрава Виктор Ляшко не смог объяснить феномен Николаевской области. А местная власть утверждает, что начали работать на опережение еще с января.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Украина Николаев
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