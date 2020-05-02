Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому после того, как город решил преждевременно – еще 30 апреля – ослабить карантин, а глава государства жестко ответил на это.

Соответствующее обращение Бондаренко 2 мая опубликовал на своей странице в Facebook. Он отметил, что на видео находился якобы в том месте, где Зеленский когда-то говорил о своем решении идти в президенты (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Господин президент, я думал, что, когда вы победите, в стране будет закон один для всех. Придет весна – у нас зелено – и будем сажать. Только не городских голов, а коррупционеров..." – сказал мэр Черкасс.

Также, по словам главы города, он ожидал, что должным образом наказано будет кнопкодавство, а также нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко, чей ресторан "Велюр" работал в Киеве во время карантина.

Мэр Черкасс жестко пригрозил Зеленскому

"Вы знаете – мы готовы отвечать, но только после ваших однопартийцев. А сейчас, как в том фильме о Крыме, Черкассы будут сопротивляться. Запомните, Черкассы – свободный казацкий город. И если нужно объединить Украину, мы объединим Украину. Помните, никто в жизни не одолел Черкассы, не одолел Холодный Яр, не одолел дух Богдана Хмельницкого и Тараса Шевченко", – заявил Бондаренко.

Что пишут в сети

На обращение мэра Черкасс уже отреагировали в сети. В частности, пост опубликовал украинский журналист и блогер Денис Казанский на своей странице в Facebook. Он отметил, что не удивлен поступком Бондаренко.

"После выхода расследования о ресторане Тищенко было понятно, что начнется бунт против карантина, ведь никто больше не верит властям после того, как стало понятно, что они применяют двойные стандарты", – подчеркнул журналист.

"Уверен, что дальше начнутся акции протеста и в других городах. И обращение, угрозы Зеленского или Авакова не спасут ситуацию, а только усугубят ее. Вся страна увидела, что для людей, приближенных к президенту, действуют одни правила, а для простых граждан – другие. Не знаю, как теперь власти будут убеждать людей, что они должны терпеть и нести убытки, пока отдельные депутаты от "Слуги народа" откровенно игнорируют закон", – добавил он.

Также, по словам Казанского, теперь симпатии общества будут именно на стороне мэра Черкасс и других, кто будет выступать против выборочного карантина.

В чем суть конфликта

Сначала выяснилось, что Черкасский горсовет с 30 апреля выходит из карантина и открывает работу объектов торговли и сферы услуг. Фото соответствующего решения опубликовали в сети.

После этого министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообещал жестко отреагировать на ослабление карантина в Черкассах, а президент Украины Зеленский даже пригрозил Бондаренко "юридическими последствиями" за такое решение.

В ответ на это мэр Черкасс Бондаренко заявил, что его не запугать уголовным преследованием за смягчение ограничительных мер.

А еще чуть позже Бондаренко опубликовал переписку якобы с первым заместителем главы ОПУ Сергеем Трофимовым, в которой последний ему угрожал. В пресс-службе ОПУ же заявили, что Трофимов не общался с мэром Черкасс с помощью смс-сообщений.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал план выхода Украины из карантина, который состоит из пяти этапов.

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