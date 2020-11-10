Мэр Черкасс, отрицавший необходимость карантина, заболел коронавирусом

Мирослав Семенюк Общество 15:31, 10.11.2020 Обновлено: 16:03, 10.11.2020

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который отрицал необходимость введения жесткого карантина в городе, заболел коронавирусом (COVID-19).

Как сообщили источники OBOZREVATEL в аппарате Черкасского городского совета, Бондаренко сделал тест в 3-й городской больнице Черкасс – результат оказался положительным.

По состоянию на 10 ноября в Черкасской области зарегистрировано 10 919 случаев коронавируса, за последние сутки болезнь подтвердили у 196 человек. Всего умерло 123 пациента.

Статистика по COVID-19 в Черкасской области
СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Черкасский горсовет с 30 апреля решил выйти из карантина и разрешить работу объектов торговли и сферы услуг. Фото соответствующего решения опубликовали в сети.

  • После этого министр внутренних дел Украины Арсений Аваков пообещал жестко отреагировать на ослабление карантина в Черкассах, а президент Украины Владимир Зеленский даже пригрозил Анатолию Бондаренко "юридическими последствиями" за такое решение.

  • В ответ на это мэр Черкасс заявил, что его не запугать уголовным преследованием за смягчение ограничительных мер.

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