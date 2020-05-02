Мэр Черкасс объяснил, почему на 180 градусов изменил позицию относительно жесткого карантина

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко объяснил, почему изменил свою позицию по карантину в области и решился начать его ослабление досрочно.

Об этом он рассказал в интервью LB.ua, назвав свое заявление взвешенным и хорошо подготовленным.

"Потому что я посмотрел, что происходит, ибо если вся страна идет на жестокий карантин, то вся! Без исключения для "велюров", "эпицентров" и "санахантов", – отметил Бондаренко.

Анатолий Бондаренко UAinfo

Кроме того, он отметил, что при ослаблении карантина будут соблюдены все необходимые меры безопасности.

"Да мы сами соблюдаем правила! Сегодня общались с представителями движения предпринимателей, они только готовятся открыться. Им для этого нужно 4-5 дней, это же не просто все делается", – заверил мэр Черкасс.

Также Бондаренко подчеркнул, что его заявление о том, что Черкассы будут выходить из режима карантина заблаговременно, было продуманным и подготовленным, а украинское законодательство и Конституция Украины были приведены в равные условия в городе Черкассы.

При этом он заверил, что при принятии такого решения его поддержали как руководство области, так и население.

"Городской совет поддерживает, исполком поддерживает, жители города Черкассы поддерживают... Свое обращение я сегодня записывал в историческом месте – где Зеленский впервые сказал, что идет в президенты. На этой аллее множество людей гуляло, они выражали мне свою поддержку", – рассказал Бондаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэра Черкасс Анатолия Бондаренко поймали на двойных стандартах карантина в Украине. Парадокс заключается в том, что когда в городе не было случаев заболевания коронавирусом, Бондаренко настаивал на введении жесткого карантина, зато сегодня, когда зафиксировано около 300 больных – он его смягчает.

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