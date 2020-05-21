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22 мая • обновлено в 02:45
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"Мэр" Алушты попала в скандал из-за пожелания собакам "сдохнуть". Видео

1.9т
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Глава оккупационной администрации Алушты в аннексированном Россией Крыму Галина Огнева пожелала "сдохнуть" собакам туристов, которые нарушают режим самоизоляции.

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Эти слова прозвучали во время заседания оперативного штаба по предупреждению распространения COVID-19. Позднее в Facebook она извинилась за это (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

"Мэр" Алушты попала в скандал из-за пожелания собакам сдохнуть. Видео

"Мэр" Алушты попала в скандал из-за пожелания собакам сдохнуть. Видео

"Чтоб они сдохли, эти собачки", – сказала она. При этом Огнева попыталась отодвинуть микрофон от лица, но все было отчетливо слышно.

Так она высказалась о туристах, которые нарушили режим самоизоляции, остановившись на городском пляже с палатками. Вместе с ними было несколько собак.

Позднее чиновница извинилась за "неосторожную фразу", объяснив, что она не имела ввиду ничего дурного.

"У меня у самой две собаки дома. Сожалею, если я где-то выразила мысль не совсем корректно", – подчеркнула она.

При этом Огнева считает, что не стоит "цепляться за неосторожно брошенные фразы", потому что "главы муниципалитетов переживают".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Севастополе отель попал в скандал, из-за того, что не сообщил о больной коронавирусом клиентке и продолжал принимать постояльцев.

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Автор
Юрий Сергиенко
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