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Меняют одежду на еду: в сети показали настоящую жизнь ''ДНР''

5.4тЧитать материал на украинском

Жителям оккупированного Донецка приходится обменивать одежду на продукты питания.

Подтверждающие скриншоты из донецкого паблика разместил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

Автор объявления предложила женской части населения "ДНР" обменять предметы гардероба на еду в расчете: 1 кг гречки, 3 сока из гуманитарной помощи или шоколадка за футболку. Согласилась женщина рассмотреть и другие варианты, ведь перед этим, по ее словам, уже пришлось снизить цену.

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Меняют одежду на еду: в сети показали настоящую жизнь ''ДНР''

Facebook Анатолий Штефан (Штирлиц)

"Высокий уровень жизни – это когда еду меняют на одежду. И данное объявление не одно из этой оперы", – написал офицер.

Пользователи бурно отреагировали на пост. Многие отметили, что на оккупированных территориях все еще верны коммунистическим идеалам.

"В Украине им хр*ново жилось, зато в республике отлично", "Русский мир во всей красе", "Женскую одежду так на еду меняли во время блокады Ленинграда", "Настоящий коммунизм! Денег нет и не надо", "Какая прелесть! Коммунизм", – написали в комментариях.

Меняют одежду на еду: в сети показали настоящую жизнь ''ДНР''
Меняют одежду на еду: в сети показали настоящую жизнь ''ДНР''

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились снимки из "ДНР", на которых оккупированные города утопают в кучах мусора.

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Персона
Анатолій Штефан
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Комментарии
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11
Интересно
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Семёнов Александр, да кацапы, они такие...а еще лепят петухов из навоза...
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3
0
Семёнов Александр
Семёнов Александр
А свыни радостно мычат !!!
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2
Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
ну а шо вы хатели "кармильцы"? руцкий мирок пришел! теперя заживуть! зато без биндер! С-стабильность! Ж-жопа! СТАБИЛЬНАЯ ЖОПА! захарченко-красава, вовремя на мальдивы свалил...
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
Семёнов Александр, ты чего, петушок, здесь кукарекаешь?
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1
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Семёнов Александр,ойц,а это кто? дочурка писькова? ой нет, она счас проедает бабло кацапских пенсов в Париже...сынок жирика? опять не то, он предпочитает бароться с силами НАТО в окопах Майями...может это салавьев, ну тот который памет? да неееее... он щя идет в штыкавую на натовский укреп. район близ озера Комо! список продолжить, кацап?
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3
1

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