Меняют одежду на еду: в сети показали настоящую жизнь ''ДНР''

Жителям оккупированного Донецка приходится обменивать одежду на продукты питания.

Подтверждающие скриншоты из донецкого паблика разместил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

Автор объявления предложила женской части населения "ДНР" обменять предметы гардероба на еду в расчете: 1 кг гречки, 3 сока из гуманитарной помощи или шоколадка за футболку. Согласилась женщина рассмотреть и другие варианты, ведь перед этим, по ее словам, уже пришлось снизить цену.

Facebook Анатолий Штефан (Штирлиц)

"Высокий уровень жизни – это когда еду меняют на одежду. И данное объявление не одно из этой оперы", – написал офицер.

Пользователи бурно отреагировали на пост. Многие отметили, что на оккупированных территориях все еще верны коммунистическим идеалам.

"В Украине им хр*ново жилось, зато в республике отлично", "Русский мир во всей красе", "Женскую одежду так на еду меняли во время блокады Ленинграда", "Настоящий коммунизм! Денег нет и не надо", "Какая прелесть! Коммунизм", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились снимки из "ДНР", на которых оккупированные города утопают в кучах мусора.

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