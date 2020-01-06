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8 января • обновлено в 16:39
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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховной Рады Украины 8 созыва Все статьи автора

Меняться нужно всем, сторонникам Зеленского в том числе

23.2т

Заметил, что сторонники Зеленского и "Слуг народа", проявляют моментальную агрессию при упоминании любых ошибок их кумиров и пытаются оправдывать их упоминанием ошибок Порошенко или тем, что такое было раньше. А когда ты проводишь им параллель на каком-то примере, то они обижаются и пишут, что это зависть мотивирует оппонентов Зеленского на критику. Обычно я их спрашиваю, что если в прошлом году их били каждый раз по голове, то тогда они же не против, чтобы их продолжали так же регулярно лупасить и в этом году? После этого обычно либо идет поток ругани или фраза про зависть, либо комментатор теряется. Помню, что когда я критиковал Порошенко, то такую упоротость проявляли лишь единицы, а тут просто массовое явление.

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Так вот возникли вопросы. Как можно оправдывать ошибки, залеты и зашквары тем, что предшественники были не идеальны? Откуда этот фанатизм? И почему вместо желания исправить ситуацию есть стремление оправдать кумира любой ценой? Ведь жизнь может улучшиться только если перестать делать ошибки и создавать проблемы, а начать улучшать качество своей работы, чтобы в итоге получить максимальный результат. Это не состязание двух команд, а наша жизнь. Ведь даже в чемпионате Украины по футболу меня интересует не чтоб "Шахтер" проигрывал, а чтоб побеждало "Динамо". И мне даже в голову не придёт оправдывать проигрыш своего любимого клуба тем, что "Шахтер" тоже проиграл.

Так вот в жизни все так же. И даже серьёзней. Подумайте об этом.

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Автор
Борислав Береза Борислав Береза
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
Источник
Источник: Facebook Борислава Березы
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
Зеленский ,по факту продолжает линию Порошенко,по сути это типа хитрый ход,тех же особей,которые и майдан лепили,все соперничество чисто на публику,просто актуальный кандидат дабы увести избирателя от настоящей оппозиции,хотя ее фактически и нет...увы рсклады такие ,что простому народу будет только хуже.,на том стоит буржуазный строй.
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Журба Валентина
Журба Валентина
Фантомаск Разбушевальцман, а в РФ уже коммунизм построили?
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Kv Vovik
Kv Vovik
Береза а шооо на Троещене уже все гопники интелегентами стали. Судя по тебе то ты нет.
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Goncharov Costa
Goncharov Costa
Пан Берёза, херни не скажет! Некоторые, Украинцы, грязно намекают.... Умника, видно издалека. Учится учится, и ещё учится, как завещал... очень умный Украинец.
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