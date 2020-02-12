"Меняла голос и говорила 5 секунд": в Сумах адвокат 41 раз "минировала" суды

В Сумах по подозрению в ложном минировании задержали местного адвоката – женщина почти месяц "закладывала бомбу" в Центре предоставления административных услуг, чем фактически заблокировала работу учреждения. Также она с октября сообщала о "готовящихся взрывах" в зданиях судов Сум.

Об этом OBOZREVATEL рассказали в прокуратуре Сумской области. "Последний раз адвокат сообщала на "102" о ложных минированиях позавчера. Сейчас она задержана, дает признательные показания. Cвязано ли это с тем, что она не успевала подготовиться к заседаниям? Это одна из версий, но не основная. Но все, что говорит подозреваемая, мы проверяем", – заявили правоохранители.

Дома у адвоката уже нашли стартовые пакеты с номерами, с которых звонила "телефонная террористка". Следователи говорят, что во время звонков женщина использовала методы конспирации – меняла голос, а сообщение на "102" продолжалось не более 5 секунд.

"Мы обязательно назначим психиатрическую экспертизу. Будем устанавливать – осознавала ли адвокат свои действия и могла ли она ими управлять", – уточнили в пресс-службе прокуратуры Сумской области.

Судова влада України

Местные СМИ сообщают, что речь идет об известном в городе адвокате Вафе О. из Сумского Центра бесплатной правовой помощи. Но там комментировать эту информацию отказались. "Я не даю никаких комментариев", – сказали нам в Центре и бросили трубку.

Из открытых источников известно, что адвокат 39-летняя Вафа О. является супругой начальника отдела следственного управления полиции Сумской области. В 2017 г. она защищала в суде фигуранта резонансного дела – мужчину, который взорвал банкомат в Сумах и ранил полицейского.

Сейчас женщина является стороной по делам, которые как раз рассматривают "заминированные" суды. Например, только за последний месяц в Сумах 18 раз сообщали о "готовящемся взрыве" в Заречном суде.

Там адвокат на протяжении последнего месяца ведет сразу три дела: защищает подозреваемого в "убийстве по неосторожности". Второе дело касается мужчины, которого подозревают в нанесении неосторожного тяжкого телесного повреждения. Также, она защищает интересы местной жительницы, которая делит имущество с бывшим супругом.

Массовые ложные минирования в Украине начались в 2014-ом. А пик активности звонков о "готовящихся взрывах" обычно приходится на периоды выборов в стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре в Киеве "минировали" киевскую мэрию, сотрудников эвакуировали, провели проверку, но информация не подтвердилась. Кроме того, минировали вокзал, аэропорт и станции метро.

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