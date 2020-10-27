Беременную подкидывало на носилках и било в живот. Подробности скандала со скорой на Киевщине
Почему водитель скорой помощи поехал по объездным дорогам
Как объяснили врачи поведение медперсонала
Во сколько обошлась поездка беременной
На Киевщине разразился скандал со скорой помощью: женщину на седьмом месяце беременности с угрозой преждевременных родов и отслойкой плаценты везли по полям и ухабам, чтобы подкинуть в соседнее село медицинского работника. За такой экстрим с пациентки еще взяли 800 гривен на заправку автомобиля.
Чем закончилась история и как отреагировали медики – читайте в материале OBOZREVATEL.
Везли в неотапливаемом автомобиле
Алена Дяченко дорогу из Фастова в Киев вспоминает с ужасом. В неотапливаемой скорой помощи на нее никто не обращал внимания. Врач, которая должна была сопровождать, сидела в кабине с водителем. А беременную в это время подбрасывало на ямах.
"Я была в Фастовском роддоме. Ничего плохого о нем сказать не могу. Прекрасные врачи, медицинские сестры. Они за мной ходили, ночью заглядывали в палату, даже в туалет меня за ручку водили. Все было прекрасно. Но заведующая родильного отделения Фастовской центральной больницы сказала, что нужно ехать в Киев, поскольку у меня угроза преждевременных родов, отслойка плаценты, а у них реанимации для новорожденных нет", – поясняет ситуацию Алена.
Поездка выдалась по ямам и ухабам
Но ехать на автомобиле с мужем врач категорически запретила, можно было только в сопровождении медика. "Мне даже вещи в сумки собирали санитарочки, а медсестры сделали уколы, чтобы по дороге не начались роды. Уложили на каталку и отправили на машине скорой помощи", – рассказала Алена, отметив, что за горючее заплатила 800 грн.
В кузов вместе с ней села женщина, в кабину к водителю – еще две женщины.
"Я думала, что со мной в салоне едет врач, к которой я могу обратиться когда нужно. Но, оказалось, что это не так. Водитель поехал не по асфальтированной нормальной дороге, а какими-то объездными, по ямам и ухабам. Меня несколько раз просто подбрасывало, а потом я падала назад на носилки. Я прилично ударилась грудной клеткой, уже не говорю про живот", – описывает "прелести" путешествия Алена.
Оказалось, что водитель подвозил до Боровой женщину, которая сидела в салоне. Она спокойно вышла там, где ей было удобно. Медик в кабине водителя даже не поинтересовалась, все ли с беременной в порядке.
"Я не могла уже встать и дотянуться до этого окошка, чтобы открыть и крикнуть им остановиться. В салоне было холодно. Водитель печку выключил, потому что она не работала и гнала холодный воздух. Всю дорогу изо рта у меня шел пар", – вспоминает она.
"Ну такие дороги"
В Киеве машина остановилась сначала возле судмедэкспертизы, куда, оказывается, сотрудница завозила пробирки с анализами.
"Я сначала не понимала, куда вышла та женщина из кабины. Наконец-то, дотянулась до окошка открыла его и у меня уже была просто истерика. Я спрашивала, почему мы не едем, мне плохо, я несколько раз ударилась, у меня могут начаться роды, хоть до больницы мы должны успеть. Но врач и водитель молчали, а медик сказала: ну что ж, такие дороги", – говорит Алена.
В областную больницу она приехала уже в ужасном состоянии, ее тут же отправили на УЗИ, проверили сердце. После этого стали оформлять. Хорошо, что все обошлось.
"Если к вам приедет карета с этими номерами, знайте, там сидит потенциальный водитель-убийца-таксист, который по дороге будет развозить женщин и бабок по их делам", – отметила женщина.
Главный врач уверяет, что все хорошо
Главный врач Фастовской центральной больницы Андрей Герцун заявил, что никакой угрозы для малыша не было, а состояние беременной – удовлетворительное, поэтому и отправили ее в областную больницу планово.
"В таком случае, почему мне не разрешили ехать с мужем на автомобиле, раз все было так хорошо? Мне вещи даже санитарки в дорогу собирали, не разрешали вставать, а оказывается все было планово", – возмущается Алена.
То, что с беременной взяли 800 грн за транспортировку, руководитель медучреждения поясняет дефицитом средств. Говорит, что еще по-божески, ведь такая услуга стоит 1300 грн.
Пассажиров в скорой Герцун назвал медицинскими работниками. "Врач-терапевт приемного отделения (ради которой водитель ехал по полям и бездорожью. – Ред.) с ночного дежурства вышла в селе Борова, где она должна начать дневное дежурство", – уверяет главный врач.
Уже не первый прецедент со скорой
Кстати, совсем недавно фастовские медики уже попадали в скандал. В конце августа недалеко от городской мэрии женщине стало плохо. Она потеряла сознание, упала и сильно разбила голову о бордюр. Очевидцы несколько раз вызывали скорую, но машина так и не приехала. Пострадавшую сами полицейские на своем авто увезли в ту самую больницу, где она пролежала в приемном покое еще два часа, пока ей сделали томографию.
Через три дня она умерла от отека мозга. Тогда главный врач Герцун заявил, что проезжавшие автомобили могли бы и сами увезти женщину в больницу, ане ждать два часа, пока так и не приедет скорая.
Тогда выяснилось, что в Фастове только четыре скорых автомобиля и все они заняты. Как они работают, стало понятно по рассказу Дяченко.