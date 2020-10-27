Беременную подкидывало на носилках и било в живот. Подробности скандала со скорой на Киевщине

На Киевщине разразился скандал со скорой помощью: женщину на седьмом месяце беременности с угрозой преждевременных родов и отслойкой плаценты везли по полям и ухабам, чтобы подкинуть в соседнее село медицинского работника. За такой экстрим с пациентки еще взяли 800 гривен на заправку автомобиля.

Чем закончилась история и как отреагировали медики – читайте в материале OBOZREVATEL.

Везли в неотапливаемом автомобиле

Алена Дяченко дорогу из Фастова в Киев вспоминает с ужасом. В неотапливаемой скорой помощи на нее никто не обращал внимания. Врач, которая должна была сопровождать, сидела в кабине с водителем. А беременную в это время подбрасывало на ямах.

"Я была в Фастовском роддоме. Ничего плохого о нем сказать не могу. Прекрасные врачи, медицинские сестры. Они за мной ходили, ночью заглядывали в палату, даже в туалет меня за ручку водили. Все было прекрасно. Но заведующая родильного отделения Фастовской центральной больницы сказала, что нужно ехать в Киев, поскольку у меня угроза преждевременных родов, отслойка плаценты, а у них реанимации для новорожденных нет", – поясняет ситуацию Алена.

Поездка выдалась по ямам и ухабам

Но ехать на автомобиле с мужем врач категорически запретила, можно было только в сопровождении медика. "Мне даже вещи в сумки собирали санитарочки, а медсестры сделали уколы, чтобы по дороге не начались роды. Уложили на каталку и отправили на машине скорой помощи", – рассказала Алена, отметив, что за горючее заплатила 800 грн.

В кузов вместе с ней села женщина, в кабину к водителю – еще две женщины.

"Я думала, что со мной в салоне едет врач, к которой я могу обратиться когда нужно. Но, оказалось, что это не так. Водитель поехал не по асфальтированной нормальной дороге, а какими-то объездными, по ямам и ухабам. Меня несколько раз просто подбрасывало, а потом я падала назад на носилки. Я прилично ударилась грудной клеткой, уже не говорю про живот", – описывает "прелести" путешествия Алена.

Оказалось, что водитель подвозил до Боровой женщину, которая сидела в салоне. Она спокойно вышла там, где ей было удобно. Медик в кабине водителя даже не поинтересовалась, все ли с беременной в порядке.

"Я не могла уже встать и дотянуться до этого окошка, чтобы открыть и крикнуть им остановиться. В салоне было холодно. Водитель печку выключил, потому что она не работала и гнала холодный воздух. Всю дорогу изо рта у меня шел пар", – вспоминает она.

"Ну такие дороги"

В Киеве машина остановилась сначала возле судмедэкспертизы, куда, оказывается, сотрудница завозила пробирки с анализами.

"Я сначала не понимала, куда вышла та женщина из кабины. Наконец-то, дотянулась до окошка открыла его и у меня уже была просто истерика. Я спрашивала, почему мы не едем, мне плохо, я несколько раз ударилась, у меня могут начаться роды, хоть до больницы мы должны успеть. Но врач и водитель молчали, а медик сказала: ну что ж, такие дороги", – говорит Алена.

В областную больницу она приехала уже в ужасном состоянии, ее тут же отправили на УЗИ, проверили сердце. После этого стали оформлять. Хорошо, что все обошлось.

"Если к вам приедет карета с этими номерами, знайте, там сидит потенциальный водитель-убийца-таксист, который по дороге будет развозить женщин и бабок по их делам", – отметила женщина.

Главный врач уверяет, что все хорошо

Главный врач Фастовской центральной больницы Андрей Герцун заявил, что никакой угрозы для малыша не было, а состояние беременной – удовлетворительное, поэтому и отправили ее в областную больницу планово.

"В таком случае, почему мне не разрешили ехать с мужем на автомобиле, раз все было так хорошо? Мне вещи даже санитарки в дорогу собирали, не разрешали вставать, а оказывается все было планово", – возмущается Алена.

То, что с беременной взяли 800 грн за транспортировку, руководитель медучреждения поясняет дефицитом средств. Говорит, что еще по-божески, ведь такая услуга стоит 1300 грн.

Пассажиров в скорой Герцун назвал медицинскими работниками. "Врач-терапевт приемного отделения (ради которой водитель ехал по полям и бездорожью. – Ред.) с ночного дежурства вышла в селе Борова, где она должна начать дневное дежурство", – уверяет главный врач.

Уже не первый прецедент со скорой

Кстати, совсем недавно фастовские медики уже попадали в скандал. В конце августа недалеко от городской мэрии женщине стало плохо. Она потеряла сознание, упала и сильно разбила голову о бордюр. Очевидцы несколько раз вызывали скорую, но машина так и не приехала. Пострадавшую сами полицейские на своем авто увезли в ту самую больницу, где она пролежала в приемном покое еще два часа, пока ей сделали томографию.

Через три дня она умерла от отека мозга. Тогда главный врач Герцун заявил, что проезжавшие автомобили могли бы и сами увезти женщину в больницу, ане ждать два часа, пока так и не приедет скорая.

Тогда выяснилось, что в Фастове только четыре скорых автомобиля и все они заняты. Как они работают, стало понятно по рассказу Дяченко.