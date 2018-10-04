Всем привет!

Только анонимно, пожалуйста, спасибо.

Яна и все-все-все, скажите, пожалуйста, как преодолеть травму? Меня насиловал мой дедушка с 10 лет до 13 лет почти каждый день (родители работали в другой стране и оставили меня с дедушкой одну, бабушка умерла до этого еще). Это отец моей мамы, она его очень любит. И я так никому и не рассказала. Сейчас мне 27 и мне очень плохо всю жизнь от этого. Почему я никому не сказала? Он говорил, что убьет моего отца, если расскажу, что отравит его, а мне никто не поверит, потому что я глупый ребенок и что он скажет всем, что у меня психические проблемы (он был сам психиатр) и засунет в психиатричку и мне было страшно за папу очень, и за себя тоже, я верила, потому что была ребенком. Я убегала несколько раз из дома, но дедушка находил каждый раз и угрожал, что положит в больницу на долгие годы.

И родителям он говорил, что я связалась с плохой компанией и они ему верили, а не мне. И он уверял их, что все под контролем и исправит меня. Они были уверены в нем, что он хороший человек. На людях он же очень добрый и ласковый дедушка. Тем более психиатр. И еще моя мама очень любит своего папу, гордится им, у нее только он из родителей, мама ее умерла же, и я не могу разбить ей сердце. Как я ей скажу вообще? Да и зачем? Дедушка уже умирает (у него рак последней стадии, сказали осталось несколько месяцев ему). Я не общаюсь с ним, стараюсь не видеть его, а мама обижается, что он умирает, а я не хочу его проведать даже, но я говорю, что он меня пилил постоянно и я его не люблю. Хотя бы так мама отстала с визитами к дедушке. Не могу я его видеть, я его ненавижу и боюсь. Не простила. Он ведет себя, как будто не было ничего. И как будто я его любимая внучка. Такое лицемерие, знаете ли. Даже прощения не просил ни разу.

Я депрессую, у меня пустота внутри, боль, дыра внутри в душе огромная, черная. Я не доверяю людям, особенно мужчинам. Я не люблю себя, не верю в себя. Училась через пень-колоду, закончила универ, но все равно как-то на тройки, даже магистратуру закончила, на четверки и пятерки, одна тройка всего, но тоже без большого энтузиазма. Работала так же, то нормально, то дерьмово. Увольняли несколько раз, потому что я могла впасть в депрессию и ужасно работать, спустя рукава или не работать вообще. Отношения были, но очень травматичные эмоционально (это не отношения даже, а какие-то аддикции, как наркотическая зависимость). Меня никто не бил ни в отношениях, ни кто-то другой (родители например, они хорошие и любят меня очень). Но вербально унижали в отношениях и родители бывало тоже. Но это потому что я фейлю все нещадно. То есть заслуженно ругают. Я и сама себя ругаю. Безответственная, забитая, апатичная, ленивая, безответственная. И понятно, что косячу везде, где только можно. Потому что желания нет ничего делать. Мотивации нет. Да и вообще всегда веду себя как жертва в отношениях, вымаливаю любовь, веду себя униженно, прислуживаю, но и одновременно истерю, скандалю, то есть хочу, чтобы меня любили и такой вот, противной, невыносимой, но любили не как сексуальную игрушку, а как человека, безусловно. Цепляюсь за парней, а потом они от меня сбегают. Я заедаю боль, порчу фигуру постепенно, уже набрала неплохо так. Раньше часто резала себя, в школе, ножами, руки резала, лишь бы ощутить боль физическую и отвлечься от душевной, даже жгла пару раз пальцы себе, лишь бы не было больно внутри. Больше не режу после школы. Пыталась умереть 2 раза до 20 лет, не получилось, один раз в больницу попала, но о причинах сказала, что мальчик бросил, а имя его отказалась говорить. Другой раз даже до больницы не дошло, просто проблевалась.

У меня такое ощущение, что это не моя жизнь, что моя жизнь должна быть другой совершенно. Что кто-то взял и сломал мою жизнь, пока я еще не начала ею жить. И это так несправедливо, нечестно и мне так обидно и больно и я ненавижу себя и всех иногда, рыдаю, но потом беру себя в руки и пытаюсь жить нормально. И потом опять срывает мне крышу и я лежу, депрессую, даже не ем, не пью, смотрю в потолок, даже плакать сил нет в такие моменты. Один раз лежала так 3 суток (живу одна)- без еды, воды, ничего не делая, просто лежала и смотрела в потолок, спала и потом опять просыпалась и даже не вставала. Я не помню, как-то я вылезла из этого потом, специально перекатилась, чтобы упасть на пол, а то я даже встать не могла осознанно, я даже руку поднять не могла. Упала на пол и как-то ползла, потом встала, потом потихоньку пошла попила воды и так вот вылезла потихоньку из этого. И я так всегда - впадаю в такие моменты, на несколько дней или недель или месяцы, когда я или рыдаю, ненавижу все, или такая апатичная. А потом оживаю, заставляю себя, пинаю себя встать и делать что-то. Потом я более-менее работаю, встречаюсь, даже и в зал хожу, веселая, все хорошо. Потом опять ломаюсь. И заново себя вытаскиваю потихоньку на свет. Умереть я больше не хочу. Но и жить так не хочу, я хочу нормально жить, как все живут же, любить себя и любить жизнь. Стремиться к чему-то, бороться, преодолевать себя, грустить иногда, но так же и чувствовать радость, счастье. Как перестать грузиться? И начать просто жить? Просто вот, примитивно хотя бы, не грузясь, работая где-то нормально, не вылетая оттуда через пару месяцев, быть в отношениях, как все, не в наркотической зависимости от человека, а именно в нормальных отношениях, быть стабильной во всех областях в жизни? Стабильно дружить, не исчезая в депрессию на недели или месяцы даже. Стабильно встречаться с кем-то. Строить планы, хотеть чего-то. Что я люблю? Я люблю только животных, у меня есть 2 кошки-подобрашки с улицы. Хочу однажды открыть приют для животных. Очень люблю и собак, и кошек, и всякую живность, даже змей люблю. Я бы хотела однажды спасать уличных кошек и собак, открыть для них приют и жить там, в доме при приюте, и заботиться о них. Но это же не работа, этим не заработаешь же на жизнь.

Мне так хочется начать новую жизнь, с нуля. Забыть все старое, отпустить. Как это сделать? И надо ли мне простить дедушку? Встретиться с ним, ведь он скоро умрет? Должна ли я попрощаться с ним? Или я не обязана это делать? Может, мне поможет, если я его прощу? Или не поможет? Да и как же мне его простить? Возможно ли такое вообще простить? Что вообще мне делать? Психолог есть, я с психологом каждую неделю общаюсь уже несколько месяцев, но боль так сильна, травма так глубока, что я уже и не знаю, поможет ли мне психолог вообще? У психиатра не была - я им не доверяю после дедушки, у меня иррациональный страх психиатров, я боюсь их власти над пациентами, он же был сам психиатром в больнице, и мне страшно, что они меня запихнут в психиатричку, скажут, что я сумасшедшая, у меня же и правда проблемы есть психологические и потом я буду взаперти и никто мне не поверит. Есть ли анонимные психиатры? Можно ли анонимно к ним пойти? Я знаю, что они записывают и на учет ставят. Можно ли как-то без этого? Могут ли они положить в больницу, если я никому не угрожаю и себе тоже не представляю угрозы? Я понимаю, что сама должна себя из этой боли вытащить, что никто не поможет, пока я сама себе не помогу. Но как? Кто смог? А может, я слишком уж ношусь со своей травмой? У всех же бывали проблемы, и есть же люди, кто пережил насилие. А я не могу почему-то пережить его. Хотя может быть, они этим делились и говорили и к психиатру обращались. А Я же никому не говорила о насилии и впервые только сейчас пишу, мне даже самой страшно вспоминать и я стараюсь не вспоминать никогда те моменты, те годы. Может, потому что я задвигала это всегда глубоко куда-то, поэтому я так страдаю сейчас? Подавленные эмоции просто вылезают, вся та боль и не дает мне жить? Я как будто все та же маленькая девочка, испуганная, плачущая, бессильная, я как будто даже и не выросла, не взрослая.

Спасибо вам, Яна и подписчики! Я очень рада, что нашла ваш ЖЖ. Я читаю его и утешаюсь, отвлекаюсь. Вижу, как люди свои проблемы преодолевают и мне легче становится. Такие люди молодцы, справляются. Может, и я справлюсь?

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Здравствуйте!

Я очень вам сочувствую. И мне кажется, что ощущения у вас правильные. Вы действительно находитесь не в своей жизни. И я знаю, что вы можете дить другой жизнью, без этой боли. Вот можете ли вы из этого выйти сами - я не знаю. Обычно из такой тяжеленной травмы люди сами не выходят. Это слишком сложная задача.

И я понимаю, что в России и в Европе с подобными проблемами и расстройствами обращаются по-разному. например, у нас ни на какой учет не ставят. И госпитализировать взрослого человека без его разрешения нельзя. У нас могут положить в больницу принудительно только, если человек непосредственно пытается убить себя, либо пытается убить или покалечить другого. И, интересным образом, даже в такой ситуации человек может потребовать, чтобы ему не давали никаких лекарств, и их не будут давать (просто привяжут к постели и дальше будут разбираться как-то). Но чтобы человеку против его воли даже дали лекарство, здесь нужен суд, и решение суда, которое признает его не дееспособным. Тогда будет назначен опекун, который получит право принимать за него все решения. Но такое происходит совсем не быстро, и для такого нужны веские причины. (Человек должен действительно не понимать. что он творит).

И еще я понимаю, что у нас немного по-разному проводят границу между психологом, психоетрапевтом и психиатром. У нас психолог - это человек, который изучал психологию, он может разговаривать в людьми и помогать им решать проблемы, но он никаким терапевтом официально не является. Он не лечит - он помогает обсуждать и решать проблемы и морально поддерживает. Психотерапевт - это человек со специальным образованием, который именно лечит и решает проблемы с пациентом, проводит психотерапию. Но у нас психотерапевты не имеют права выписывать лекарства, например - антидепрессанты. Они могут порекомендовать их, если они нашли у пациента депрессию. Но за рецептом придется идти к психиатру. А психиатр - это тот, кто вообще-то крайне мало разговаривает, никаких "лечебных бесед" не ведет, он выписывает лекарства и может предложить полежать в больнице. Если человека госпитализируют, опять же, в больнице будет и психотерапевт, который будет разговаривать.

Так вот - будь вы в Германии, вам нужен был бы психотерапевт. Вам первым делом нужна психотерапия. А если бы он решил, что у вас и серьезная депрессия имеется. пришлось бы еще пойти за рецептом к психиатру.

А в России, насколько я знаю, психотерапевты имеют право прописывать лекарства. Так что вам психиатр вообще не нужен, психотерапевт в крайнем случае (может быть посоветовавшись с коллегой) пропишет вам нужные лекарства сам. Психотерапевты не могут вообще никого госпитализировать, они не ставят психиатрических диагнозов, и не ставят никого на учет. Поэтому вам нечего бояться. А еще я так поняла, что в Росии многие психологи делают то, что у нас делают психотерапевты. Т.е. в Германии психолог - это не очень серьезно. А в России психолог может провести настоящую психотерапию. Так что может быть вам даже психолог подойдет.

Я еще у нас тут неоднократно обсуждалось, что многие психологи работают с пациентами через скайп. Это - не совсем анонимно.Но такой точно вам ничего не сделает, никуда вас не "упечет", и ни на какой учет вас не поставит. Может быть вам стоит найти такого.

Дорогие читатели, если можете кого-то посоветовать, в идеале - именон работающими с этой проблемой - посоветуйте?

В любом случае я думаю, что у вас слишком большая проблема, чтобы раскапывать ее самостоятельно. Т.е. я в принципе верю, что человек умный и инициативный может нарыть нужные книги и советы, раскопать все свои проблемы, и со временем найти правильный выход самостоятельно. Но, чудится мне, что с помощью специалиста это будет в разы легче и быстрее!

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В остальном - из того, что я об этом знаю, я уже могу вам написать, что нет, вы не должны прощать дедушку. И даже если бы случилось чудо, он осознал бы свою вину, и раскаялся бы в своих поступках - даже тогда не должны. И не факт, что от его раскаяния вам станет легче - кому-то становится, а кому-то - совсем нет. А некоторых еще и зло берет, что "хорошо человек устроился" - всю жизнь зверствовал, потом перед смертью решил облегчить свою совесть, извинился. А тем, кого он покалечил, потом всю жизнь с этим жить. На самом деле все так и есть. Ему со своей совестью, виной, поступками жить и умирать. А вам надо жить свою жизнь.

И вам надо не думать о том, как его простить, или как перед семьей оправдаться, вам надо свою жизнь приводить в порядок, и это - главное.

Другие члены семьи, по сути, тоже виноваты перед вами. Они не заметили, что происходит, не защитили вас. По уму, нужно рассказать им, что случилось. А дальше это уже их выбор, как они будут с этим обращаться. Конечно хотелось бы, чтобы поверили, расстроились, попытались попросить у вас прощения и наладить с вами отношения. Но часто бывает и так, что люди отрицают такую ситуацию (ведь это означало бы - признать свою вину тоже), и не верят. Но это, опять же, их дело. Вы и их не обязаны прощать, не должны поддерживать с ними отношения. Вы можете вообще не общаться с ними тоже, если вам так будет лучше и легче. Опять же - рассматривайте все только с той точки зрения, как будет лучше для вас.

И я бы вам посоветовала почитать книгу "токсичные родители". Потому что там есть эта тема - семейная тайна, которую вся семья дружно покрывает и игнорирует, и как все делают вид, что ничегошеньки и не было. И как это выглядит, когда кто-то один пытается сказать всем правду и поговорить обо всем честно. И чего можно от этого ожидать. Эта книга, кстати, еще раз вам разъяснит, что вы никому ничего не должны. Ни прощения, ни бережного отношения, ни участия в этом семейном заговоре. И там же написано, что можно прекрасно жить без семьи или некоторых ее членов. И если семья у вас токсичная, то лучше жить без нее.

Есть поговорка, что "семья - это все, но так же семьей может стать все." Вы можете найти себе семью (настоящую, не больную) в другом месте и построить сами. Только сначала нужно вылечиться от ужасной травмы, конечно.

Удачи вам! Желаю вам как можно легче и быстрее выйти из этого ужаса. И пусть вам помогут!