Меньше всего украинцев доверяют Венедиктовой и Ермаку – соцопрос

Большинство респондентов выразили недоверие ко всем политикам, чьи фамилии были представлены в опроснике Центра Разумкова.

Об этом сообщается на сайте центра. Согласно результатам проведенного соцопроса, меньше всего украинцы доверяют главе Генпрокуратуры Украины Ирине Венедиктовой и руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.

Несколько чаще по сравнению с другими политиками доверие выражается президенту Владимиру Зеленскому – ему доверяют 33%, однако не доверяют 62% ураинцев – и спикеру парламента Дмитрию Разумкову (соответственно 30% и 57%).

Что касается других политических деятелей:

17,5% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 65,5% – в неправильном. Остальные опрошенные не смогли определиться с ответом, говорится на сайте Центра Разумкова.

19,5% украинцев верят, что наша страна способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет. 50% считают, что это возможно в более отдаленной перспективе, а 20% – что Украина вообще не способна их преодолеть. Остальные респонденты не определилась с ответом.

Среди государственных и общественных институтов чаще доверие выражается к:

Вооруженным Силам Украины – им доверяют 66% опрошенных;

церкви – 62%;

Государственной службе по чрезвычайным ситуациям – 60%;

волонтерским организациям – 60%;

Государственной пограничной службе – 55%;

главе города (поселка, села), в котором проживает респондент, – 54%;

Национальной гвардии Украины – 52%;

добровольческим батальонам – 52%;

совету города (поселка, села), в котором проживает респондент, – 50%.

Недоверие чаще высказывается к:

государственному аппарату (чиновникам) – им не доверяют 79% опрошенных;

СМИ России – 79%;

Верховной Раде Украины – 76%;

судам (судебной системе в целом) – 75%;

правительству Украины – 75%;

политическим партиям – 73%;

коммерческим банкам – 73%;

Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) – 72,5%;

Национальному агентству по предупреждению коррупции (НАПК) – 71%;

Специализированной антикоррупционной прокуратуре – 70%;

Высшему антикоррупционному суду – 70%;

прокуратуре – 70%;

Конституционному Суду Украины – 65%;

Национальному банку Украины – 64%;

местным судам – 63%;

Верховному Суду – 63%;

Президенту Украины – 60%;

профсоюзам – 54%;

Национальной полиции – 53%;

Службе безопасности Украины – 51%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что окончательные результаты всеукраинского опроса, инициированного президентом Зеленским, обнародуют на следующей неделе. По словам заместителя главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгении Кравчук, голоса уже подсчитаны. Опрос проходил в день местных выборов 25 октября.