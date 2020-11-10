Меньше всего украинцев доверяют Венедиктовой и Ермаку – соцопрос
Наибольшее доверие украинцы выразили Вооруженным Силам нашей страны и церкви
Наименьшее – госслужащим, СМИ России и Верховной Раде
Президенту Зеленскому доверяет примерно треть опрошенных
Большинство респондентов выразили недоверие ко всем политикам, чьи фамилии были представлены в опроснике Центра Разумкова.
Об этом сообщается на сайте центра. Согласно результатам проведенного соцопроса, меньше всего украинцы доверяют главе Генпрокуратуры Украины Ирине Венедиктовой и руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.
Несколько чаще по сравнению с другими политиками доверие выражается президенту Владимиру Зеленскому – ему доверяют 33%, однако не доверяют 62% ураинцев – и спикеру парламента Дмитрию Разумкову (соответственно 30% и 57%).
Что касается других политических деятелей:
доверие Юрию Бойко выразили 22% опрошенных (не доверяют 69%);
Петру Порошенко – 22% и 73% соответственно;
Святославу Вакарчуку – 18% и 70%;
Леониду Кравчуку – 17% и 72%;
Юлии Тимошенко – 17% и 77%;
Виктору Медведчуку – 15,5% и 76%;
Денису Шмыгалю – 12% и 69%;
Арсену Авакову – 12% и 76%;
Михаилу Саакашвили – 10% и 80%;
Андрею Ермаку – 8% и 59%,;
Ирине Венедиктовой – 6% и 62%.
17,5% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 65,5% – в неправильном. Остальные опрошенные не смогли определиться с ответом, говорится на сайте Центра Разумкова.
19,5% украинцев верят, что наша страна способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет. 50% считают, что это возможно в более отдаленной перспективе, а 20% – что Украина вообще не способна их преодолеть. Остальные респонденты не определилась с ответом.
Среди государственных и общественных институтов чаще доверие выражается к:
Вооруженным Силам Украины – им доверяют 66% опрошенных;
церкви – 62%;
Государственной службе по чрезвычайным ситуациям – 60%;
волонтерским организациям – 60%;
Государственной пограничной службе – 55%;
главе города (поселка, села), в котором проживает респондент, – 54%;
Национальной гвардии Украины – 52%;
добровольческим батальонам – 52%;
совету города (поселка, села), в котором проживает респондент, – 50%.
Недоверие чаще высказывается к:
государственному аппарату (чиновникам) – им не доверяют 79% опрошенных;
СМИ России – 79%;
Верховной Раде Украины – 76%;
судам (судебной системе в целом) – 75%;
правительству Украины – 75%;
политическим партиям – 73%;
коммерческим банкам – 73%;
Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) – 72,5%;
Национальному агентству по предупреждению коррупции (НАПК) – 71%;
Специализированной антикоррупционной прокуратуре – 70%;
Высшему антикоррупционному суду – 70%;
прокуратуре – 70%;
Конституционному Суду Украины – 65%;
Национальному банку Украины – 64%;
местным судам – 63%;
Верховному Суду – 63%;
Президенту Украины – 60%;
профсоюзам – 54%;
Национальной полиции – 53%;
Службе безопасности Украины – 51%.
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.
Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что окончательные результаты всеукраинского опроса, инициированного президентом Зеленским, обнародуют на следующей неделе. По словам заместителя главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгении Кравчук, голоса уже подсчитаны. Опрос проходил в день местных выборов 25 октября.