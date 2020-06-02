Меньше почти в 2 раза: Аваков похвастался работой системы автофиксации на дорогах

На второй день с начала запуска системы автофиксации на дорогах в Киеве и области почти вдвое уменьшилось количество нарушений ПДД.

По состоянию на вечер 2 июня зарегистрировано 34176 нарушений скоростного режима. Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Сегодня системой автофиксации зарегистрировано 34 176 нарушений скоростного режима. Вчера на ту же час было 57 880 событий. То есть уже за один день имеем снижение количества нарушений почти 40%. Киевляне быстро привыкают не нарушать скорость на дорогах!" – написал глава МВД.

Число нарушений ПДД на доророгах МВД

Напомним, что в первый день запуска автоматической фиксации нарушений ПДД был установлен антирекорд скорости – 208 км/час.

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