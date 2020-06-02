Меньше почти в 2 раза: Аваков похвастался работой системы автофиксации на дорогах

На второй день с начала запуска системы автофиксации на дорогах в Киеве и области почти вдвое уменьшилось количество нарушений ПДД.

По состоянию на вечер 2 июня зарегистрировано 34176 нарушений скоростного режима. Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Сегодня системой автофиксации зарегистрировано 34176 нарушений скоростного режима. Вчера на ту же час было 57880 событий. То есть уже за один день имеем снижение количества нарушений почти 40%. Киевляне быстро привыкают не нарушать скорость на дорогах!" – написал глава МВД.

Число нарушений ПДД на доророгах Twitter Арсен Аваков.

Станом на 18.00 сьогодні системою автофіксації зареєстровано 34176 порушень швидкісного режиму. Вчора на ту саму годину було 57880 подій. Тобто вже за один день маємо зниження кількості порушень майже 40%. Кияни швидко звикають не порушувати швидкість 🚙 на дорогах! 😊 👏👏👏 pic.twitter.com/TZkVeV5VFi — Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 2, 2020

Напомним, что в первый день запуска автоматической фиксации нарушений ПДД был установлен антирекорд скорости – 208 км/час.

Как сообщал OBOZREVATEL:

На дорогах Киева с 00:00 1 июня заработали 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Они будут измерять только скоростной режим движения транспорта на дорогах и в случае выявления правонарушения автоматически его фиксировать.

Превышение скорости движения будет наказываться штрафом, на уплату которого дается 30 дней: более чем на 50 км/ч – 510 грн, от 20 до 50 км/ч – 255 грн.

Штраф уменьшается на 50%, если он уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

Первый нарушитель попал на камеры в Соломенском районе Киева. Это была женщина, которая превысила скорость на 5 км.

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