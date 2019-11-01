Слил переписку о зарплатах "слуг народа": пранкер "Джокер" установил мощный рекорд

Менее чем за сутки Telegram-канал пранкера Джокера, известный по сливу переписок с народными депутатами Михаилом Радуцким и Богданом Яременко, набрал более 10 тысяч подписчиков.

Как говорится на самом канале, он был создан 31 октября. Пранкер уже успел притвориться генпрокурором Русланом Рябошапкой и вывести на чистую воду народного депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко, который попался на секс-переписках в Раде.

Кроме того, публикацией канала, которая буквально подорвала сеть, стала переписка с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Михаилом Радуцким о зарплатах "в конвертах". За сутки она набрала почти 35 тысяч просмотров.

Telegram-канал пранкера Джокера побил рекорд

Как отметил "Джокер" в одной из публикаций, как только канал наберёт 10 тысяч подписчиков, он опубликует полнейшее доказательство получения денег представителями "Слуги народа".

Telegram-канал пранкера Джокера

Telegram-канал пранкера Джокера

Как писал OBOZREVATEL, ранее журналисты заявили, что некоторые народные депутаты Украины от партии "Слуга народа" получили зарплаты "в конвертах" общей суммой в 1,6 млн долларов, которые проходят без уплаты налога.

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