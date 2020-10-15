Мендель выиграла апелляцию по делу о коррупции при защите диссертации в КНУ

Obozrevatel Общество 14:34, 15.10.2020 Обновлено: 16:40, 15.10.2020

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель выиграла апелляцию в судебном деле о статье ее авторства с обвинениями в коррупции в адрес Киевского национального университета имени Шевченко.

Апелляционную жалобу удовлетворил Херсонский апелляционный суд на заседании, которое состоялось 15 октября в режиме видеоконференции, пишет "Радио Свобода".

Он постановил отменить решение Херсонского городского суда от 1 апреля 2019 года и принять новое решение.

В то же время в удовлетворении иска доктора филологических наук и преподавателя Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Юрия Ковалива о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации и взыскании морального вреда отказано.

Решение может быть обжаловано в течение 30 дней путем подачи кассационной жалобы.

В своей статье Мендель обвинила КНУ в том, что в 2012 году во время защиты кандидатской диссертации Ковалив не принимал работу, пока она не положила между страниц $ 200. Однако фамилию в статье прямо она не назвала.

По результатам защиты Мендель была присуждена ученая степень кандидата филологических наук по специальности 10.01.01 – украинская литература.

Сначала гражданское дело рассматривал Херсонский городской суд. В апреле 2019 года он принял решение о том, что исковые требования КНУ имени Шевченко подлежат удовлетворению.

"Суд приходит к выводу о том, что изложенная в статье информация является неправдивой, то есть такой, которая не соответствует действительности, поскольку ответчики, на которых возлагается обязанность в соответствии с положениями статьи 277 ГК Украины доказать, что распространенная информация является правдивой, не довели правдивость изложенной информации надлежащими и допустимыми доказательствами, не предоставили приговора суда в отношении истца", – уточнено в решении суда.

Суд решил признать неправдивой информацию, изложенную в первом и втором абзаце статьи, где речь идет о защите диссертации Мендель, а также обязать Мендель и юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству Бельгии POLITICO SPRL, опровергнуть ее в срок не позднее 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу, путем размещения текста опровержения на английском языке на сайте www.роlitiсо.eu.

Также суд решил взыскать с Мендель в пользу истца одну тысячу гривен морального ущерба и 1929 гривен расходов судебного сбора.

Мендель не согласилась с решением и подала апелляцию. Она рассматривалась в Херсонском апелляционном суде с июля 2019 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что на обнародованных нардепом Гео Лерос "пленках" зафиксирован разговор лиц, не имеющих никакого отношения к Офису президента, заявила Мендель. По ее словам, на них присутствует "субъективное оскорбительное мнение частного лица".

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