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8 января • обновлено в 23:21
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"Уже не смешно": Мендель выдала новый "перл" о "страшном" Зеленском

1.7т
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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель снова оскандалилась в сети, опубликовав неуместный пост о трагедии с украинским лайнером МАУ в Иране.

"Это так страшно... Президент срочно возвращается в Киев", – написала она в среду, 8 января и нарвалась на насмешки.

На неоднозначную формулировку обратила внимание народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко. "Если бы в наши старые времена в АП в пресс-службе кто-нибудь такое написал, это было бы страшно. Нет, это было бы так страшно, что даже страшно себе представить. Это безумие висит уже с 9:00, кстати, страшно, что никто не подправил. Что еще страшного должно написать это чудо-юдо на этой страшно ответственной должности, чтобы ее остановили?" – посмеялась парламентарий.

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Прокомментировал и журналист Денис Безлюдько. "Хоррора вам в ленту. Прям мороз по коже... Девочка-девочка, президент уже в твоем городе... А вообще уже даже не смешно. Что она еще должна сделать, чтобы ее наконец убрали из эфира?" – возмутился он.

"Юлька, не сц*", – потроллила Мендель волонтер Маруся Зверобой.

"Уже не смешно": Мендель выдала новый "перл" о "страшном" Зеленском

Присоединились к обсуждениею и другие пользователи. "Имелось ввиду, страшно, что отпуск прервался", "Темные времена настали", "Оно какое-то необразованное", "Шухер, президент в Киеве!", "Но ведь ребенок прав", "Аятоллы испортили отдых", – сыронизировали в комментариях.

"Уже не смешно": Мендель выдала новый "перл" о "страшном" Зеленском
"Уже не смешно": Мендель выдала новый "перл" о "страшном" Зеленском
"Уже не смешно": Мендель выдала новый "перл" о "страшном" Зеленском
"Уже не смешно": Мендель выдала новый "перл" о "страшном" Зеленском
"Уже не смешно": Мендель выдала новый "перл" о "страшном" Зеленском
"Уже не смешно": Мендель выдала новый "перл" о "страшном" Зеленском
"Уже не смешно": Мендель выдала новый "перл" о "страшном" Зеленском

Мендель выдала "перл" о "страшном" Зеленском

Мендель выдала "перл" о "страшном" Зеленском

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцы также призвали "забрать у Мендель Facebook". Она написала, что Зеленский поставил задачу открыть уголовное производство по факту катастрофы самолета, однако у главы государства нет таких полномочий.

Оконфузился и сам президент, поставив на заставку в соцсети свечу и оставив там же радостное фото.

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Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персоны
Юлия Мендель Владимир Зеленский
Место
Украина
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