"Уже не смешно": Мендель выдала новый "перл" о "страшном" Зеленском

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель снова оскандалилась в сети, опубликовав неуместный пост о трагедии с украинским лайнером МАУ в Иране.

"Это так страшно... Президент срочно возвращается в Киев", – написала она в среду, 8 января и нарвалась на насмешки.

На неоднозначную формулировку обратила внимание народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко. "Если бы в наши старые времена в АП в пресс-службе кто-нибудь такое написал, это было бы страшно. Нет, это было бы так страшно, что даже страшно себе представить. Это безумие висит уже с 9:00, кстати, страшно, что никто не подправил. Что еще страшного должно написать это чудо-юдо на этой страшно ответственной должности, чтобы ее остановили?" – посмеялась парламентарий.

Прокомментировал и журналист Денис Безлюдько. "Хоррора вам в ленту. Прям мороз по коже... Девочка-девочка, президент уже в твоем городе... А вообще уже даже не смешно. Что она еще должна сделать, чтобы ее наконец убрали из эфира?" – возмутился он.

"Юлька, не сц*", – потроллила Мендель волонтер Маруся Зверобой.

Присоединились к обсуждениею и другие пользователи. "Имелось ввиду, страшно, что отпуск прервался", "Темные времена настали", "Оно какое-то необразованное", "Шухер, президент в Киеве!", "Но ведь ребенок прав", "Аятоллы испортили отдых", – сыронизировали в комментариях.

Мендель выдала "перл" о "страшном" Зеленском

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцы также призвали "забрать у Мендель Facebook". Она написала, что Зеленский поставил задачу открыть уголовное производство по факту катастрофы самолета, однако у главы государства нет таких полномочий.

Оконфузился и сам президент, поставив на заставку в соцсети свечу и оставив там же радостное фото.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся