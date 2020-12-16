Мендель сняла на видео физкультпеременку Зеленского

Борис Бондарь Общество 17:38, 16.12.2020 Обновлено: 18:10, 16.12.2020

Президент Украины Владимир Зеленский сыграл в настольный теннис ради фотосессии для интервью иностранному изданию.

Соответствующее видео опубликовала в Instagram пресс-секретарь главы государства Юлия Медель. Зеленский играл в теннис со своим помощником Сергеем Шефиром (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца)

"Вместо анонса нового интервью большом иностранному изданию. Президента фотографируют в различных форматах. Среди прочего – и во время короткого физкультперерыва", – написала Мендель.

На кадрах видно, что вокруг стола ходит фотограф, который делает снимки, а рядом человек со специальным оборудованием обеспечивает подсветку.

Судя по видео, президент сыграл хуже, чем его партнер, поскольку несколько раз попал шариком в сетку.

Напомним, Зеленский уже играл в настольный теннис в марте 2019 года, после того как победил в первом туре выборов президента. Это произошло в БЦ "Парковый", где размещался штаб кандидата.

Зеленский сыграл в теннис
Instagram Юлии Мендель

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь главы государства Юлия Мендельрассказала, что президент Украины Владимир Зеленский готовится к записи своего обращения на Новый год, а во время самого праздника у него будет короткий отдых.

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