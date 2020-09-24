Мемориальный центр Холокоста 'Бабий Яр' презентовал онлайн-платформу с проектами

23 сентября Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" презентовал онлайн-платформу с научными, творческими, образовательными и социальными проектами, над которыми работает уже в течение девяти месяцев.

Как сообщили в пресс-службе учреждения, они станут основой будущего Мемориала в Киеве, который имеет целью достойно почтить память жертв Бабьего Яра.

"Я верю, что пришло время, и сейчас мы имеем возможность построить большой инновационный музей ХХI столетия. Наша цель – превратить Бабий Яр с места забвения в место памяти. За последние 9 месяцев мы запустили более 20 онлайн-проектов, которые станут основой будущего мемориала. Сегодня мы представляем онлайн-платформу, где все желающие могут познакомиться с наработками нашей команды. мы работаем так, будто музей уже существует ", – отметил Макс Яковер, генеральный директор Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Команда Мемориального центра восстанавливает память погибших в Бабьем Яру и создает единый список жертв, в котором уже почти 19 000 имен. Ученые Мемориала также определили точные места первых масштабных расстрелов евреев в конце сентября 1941 года, которые до сих пор были точно неизвестны. Собрали тысячи фотографий и артефактов довоенного времени, Второй мировой войны и послевоенных дней, собрали библиотеку из 4 тысяч книг, посвященных катастроф геноцида.

Создали два научно-исследовательских института и начали сбор всей архивной и исторической информации о Бабьем Яре. Также были представлены творческие проекты, среди которых документальный фильм о Бабьем Яре, над которым работает украинский режиссер Сергей Лозница, а также художественный проект журналиста Михаила Зыгаря "Путь", который является реконструкцию исторического, общественного и эмоционального контекста трагедии в Бабьем Яру.

Директор Института исследования территории и ландшафта памяти Бабьего Яра при Мемориальном центре Владислав Гриневич отметил, что нынешняя работа Мемориального центра и будущий музей основываться исключительно на научном фундаменте.

"Бабий Яр стал знаковой точкой не только геноцида европейских евреев, но и политики Советского Союза по уничтожению памяти об этой трагедии. Именно поэтому Мемориалу важно основывать деятельность на исторической преемственности и фундаментальном историческом подходе. С начала 2017 работает независимая Научный совет Мемориального центра, разработанный Базовый исторический нарратив, который прошел международное рецензирование, созданы два научно-исследовательских института", – отметил он.

"Трагедия, произошедшая в Бабьем Яру 79 лет назад, не должна стать предметом формального почитания. Мемориальный центр станет едва ли не последним музеем Холокоста, созданным при жизни тех, кто его пережил. Нам важно донести историю этой трагедии до будущих поколений таким образом, чтобы память о ней сохранилась навсегда", – отметил в ходе презентации проектов художественный руководитель Мемориального центра Холокоста" Бабий Яр "Илья Хржановский.

Напомним, 29 сентября, в 79-й годовщины трагедии, Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" представит ряд проектов на территории урочища. В частности, на месте, где впоследствии будет построен музей, установлена временная аудиовизуальная инсталляция. Также совместно с Национальным историко-мемориальным заповедником "Бабий Яр" открывает аудиоинсталяцию, часть которой будет расположена дороге Скорби и на площади у памятника "Менора".

В рамках проекта "Взгляд в прошлое" будут установлены монокуляры с фотографиями немецкого военного фотографа Йоганеса Гелла, которые он сделал в овраге сразу после массовых расстрелов 1941 года. Благодаря этому каждый посетитель сможет увидеть, как выглядела эта территория 79 лет назад.