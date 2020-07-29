Мемориальный центр 'Бабий Яр' выложит в общий доступ более 600 архивов с ЗАГСов

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" вместе с Государственным архивом Киева оцифровывает архивные книги загсов 1925-1936 годов. Работа ведется в рамках проекта "Имена".

Об этом рассказали в пресс-центре учреждения. Там отметили, что эти документы уже долгое время ждут люди, которым необходимо подтвердить свое происхождение или установить факт родственных связей. На данный момент оцифровано уже более 20 000 документов за 1925-1926 годы.

Всего в архиве более 600 книг ЗАГСов, которые содержат записи о рождении, смерти, браке, изменении фамилий.

"Материалов ЗАГСов того времени очень много, мы обрабатываем их частями, по годам. Эти документы в цифровом формате сейчас в спросе, люди ищут их с конкретной целью – узнать что-то о своих предках,

подтвердить еврейство или иную национальность для эмиграции, составить родословную, провести генеалогическое исследование", – рассказала руководитель проекта "Имена" Анна Фурман.

Директор Государственного архива Киева Александр Панченко подтвердил, что люди – и письменно, и лично – часто обращаются в архив за этими документами.

"Ищут свои корни, подтверждение родства, национальности, например, в случае, если нужно похоронить человека рядом с родственниками", – рассказал он.

По его словам, архиву сложно оцифровать документы самостоятельно.

"Записи ЗАГСов поступают к нам в архив на хранение и для общего пользования через 75 лет. К сожалению, сейчас у нас недостаточно места в хранилище, поэтому у нас хранятся документы только по 1936 год. Записи с 1919 по 1923 годы мы отцифровали сами, но у нас есть определенные проблемы с сайтом, поэтому пока эти сканы можно найти только в электронной базе в нашей читальном зале", – отметил Панченко.

Вскоре оцифрованный архив книг ЗАГСов будет доступен на новой онлайн-платформе Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", которая будет запущена в сентябре.

Напомним, недавно в рамках проекту "Имена" отцифровали больше 140 000 документов засекреченных картотек периода нацистской оккупации Киева. Этой работой Мемориальный центр "Бабий Яр" поддерживает государственную политику оцифровке архивов. Проект "Имена" был основан Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр" для того, чтобы восстановить максимально полную информацию о погибших в Бабьем Яру и их родственников, а также о людях, которые жили в то время в Киеве. Еще одна его цель – сравнить состав населения Киева в период оккупации, а также к войне и в послевоенные годы.

Записи о рождении из книг ЗАГСов Пресс-центр мемориального комплекса "Бабий Яр"

Записи о рождении из книг ЗАГСов Пресс-центр мемориального комплекса "Бабий Яр"