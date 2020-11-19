Мемориальный центр 'Бабий Яр' пригласил студентов принять участие в конкурсе 'Сохраняя память о Холокосте'

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" объявил Третий всеукраинский конкурс научных, научно-исследовательских проектов студентов и аспирантов "Сохраняя память о Холокосте".

Как сообщили в пресс-центре учреждения, конкурс проходит при содействии Министерства образования и науки Украины. В этом году конкурс приурочен к Международному дню памяти жертв Холокоста, который ежегодно отмечается 27 января.

"Конкурс "Сохраняя память о Холокосте" проводится с 2018 года с целью поиска и поддержки талантливой молодежи, привлечение ее к изучению и исследованию истории Холокоста. В 2019 году в конкурсе приняло участие более 30 студентов и аспирантов высших учебных заведений из разных регионов Украины", – сказано в сообщении.

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" призвал подаваться на конкурс студентов, получающих образование по образовательной степени бакалавра (3-4 курс), магистра и аспиранта.

Рассматриваются научные и научно-исследовательские проекты по гуманитарным и общественным наукам: истории, философии, праву, психологии, социологии, политологии, религиоведению, культурологии и других, связанных с тематикой конкурса.

Первый этап – подача заявок. Все желающие принять участие в конкурсе направляют заявку на участие и аннотацию конкурсной работы на электронный адрес: education@babynyar.org до 15 декабря 2020 года.

Второй этап – подача конкурсных работ на рассмотрение жюри от участников, прошедших первый этап до 15 января 2021 года. Третий этап – презентация и защита проектов онлайн 28 января 2021, определение и награждение победителей.

Победители конкурса получат денежное вознаграждение в размере:

I место – 5600 гривен;

II место – 3500 гривен;

III место – 2500 гривен.

Главный победитель сможет пройти стажировку в Мемориальном центре Холокоста "Бабий Яр", чтобы реализовать свой проект совместно с командой Мемориала.

Подробнее о конкурсе и требованиям к работам – по ссылке.