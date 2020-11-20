Мемориал на Аллее Героев Небесной Сотни не установили из-за решения суда, – Вятрович

Строительство Мемориала на Аллее Героев Небесной Сотни до сих пор не начато из-за решения суда от 2019 года, которым было запрещено любые действия на этом участке.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович. Он отметил, что обыски в Музее Революции Достоинства 19 ноября СБУ провела именно потому, что строительство Мемориала до сих пор не началось. Отметим, в распоряжении OBOZREVATEL есть копия соответствующего постановления суда (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

"То есть, СБУ обвиняет Музей в исполнении решения, принятого ГПУ. Таким образом уже не просто продолжают блокировать строительство Мемориала, но пытаются скомпрометировать саму его идею, обвиняя то в неиспользовании средств, то в злоупотреблении ими", – написал он.

Вятрович напомнил, что он лично вместе с Украинским институтом национальной памяти и Музеем Революции Достоинства делали все для установления Мемориала.

"Пытались согласовать действия с прокуратурой, чтобы начать сооружение Мемориала после завершения следственных действий на Аллее Героев Небесной Сотни. Сначала даже успешно: следователь ГПУ Горбатюк вышел с нами на общую пресс-конференцию в июле 2018, где публично обязался завершить свою работу на месте до октября. Он не выполнил обязательств ни до тех пор, ни в течение следующих полгода. В 2019 мы получили средства, которых так трудно добивались, и обязаны были начать их использовать, начав строительство. В мае начали работы, планируя открыть Мемориал ко Дню независимости ", – написал он.

Далее, по словам политика, Горбатюк инициировал арест участка решением суда, его позицию поддержала группа активистов, которые объявили строительство памятника попыткой сорвать следствие и скрыть убийц майдановцев.

"Они демонстративно разнесли строительный забор, создав картинку общественной поддержки странному решению Горбатюка. Странному потому что, идя ежедневно по Аллеи в офис, я так и не видел работы следователей, которые якобы хотели завершить свою работу. Шло время – сменилась власть страны, руководство УИНП, уволили Горбатюка, беркутовцев отдали России. Неизменным осталось только решение суда, которым запрещены любые работы на Аллее. В результате мы получили то, о чем предупреждали: ни результатов следствия, ни Мемориала", – отметил Вятрович.

Постановление Апелляционного суда

Постановление Апелляционного суда

Постановление Апелляционного суда

Постановление Апелляционного суда

Владимир Вятрович / Facebook

Владимир Вятрович / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в Национальном музее Революции Достоинства 19 ноября правоохранители провели обыск. Позже стала известна его причина.

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