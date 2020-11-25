Мемориал Холокоста представил первое интерактивное аудиопредставление о трагедии Бабьего Яра

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" совместно с креативной студией "История будущего" представили аудиопредставление "29/09".

Как сообщили в пресс-службе центра, с помощью бесплатного мобильного приложения, можно услышать рассказ о трагедии Бабьего Яра и узнать истории свидетелей тех событий.

Спектакль основан на реальных событиях и рассказывает о судьбе десятков тысяч людей, которые шли на смерть в Бабий Яр 29 сентября 1941 года. Направляясь по улице Юрия Ильенко и аллеям мемориального парка "Бабий Яр" к станции метро "Дорогожичи", можно услышать истории тех, кто выжил, и тех, кто погиб. Каждая из них связана с определенной точкой на территории Бабьего Яра.

Каждое перемещение между точками маршрута сопровождается рассказом о событиях, произошедших этого рокового дня в мире. Это фрагменты дневников людей из разных уголков мира и новостные заметки в прессе от 29 сентября 1941 года. Таким образом трагедия Бабьего Яра вплетена в масштабную трагедию Второй мировой войны.

В аудиопредставлении используется технология AR. Картины прошлого появляются в дополненной реальности. Современные улицы и парк меняются, и вы видите Киев сентября 1941-го.

И хотя современные технологии не могут заменить реальность, но они позволяют прикоснуться к трагедии и сделать еще один шаг навстречу тому, чтобы превратить Бабий Яр с места забвения на место памяти. Это начало длительного путешествия в мучительную историю, концом которой является осмысление современности.

Аудиопредставление предназначено для индивидуального прослушивания. Приложение доступно в трех языковых версиях: украинской, английской и русской.

Скачать приложение "Бабий Яр" с аудиоспектаклем "29/09" можно по ссылке:

IOS https://apps.apple.com/ru/app/ id1533390087

Android https://play.google.com/store/ apps / details? Id = com.babynyar. spectacle

Продолжительность 55 минут. В произведении описываются сцены жестокости, поэтому возрастное ограничение 18+.

Аудиопредставление "29/09" – еще один проект Мемориального Центра Холокоста "Бабий Яр", который языке современных технологий рассказывает о трагедии Бабьего Яра, помогает найти утраченные связи с событиями прошлого ради того, чтобы подобная трагедия никогда снова не повторилась.

Приложение разработано совместно с креативной студией "История будущего", основанной журналистом и писателем Михаилом Зигарем. Студия известна своими мультимедийными проектами об исторических событиях на языке современных технологий. Среди проектов – 1939live о событиях 1939 года в режиме реального времени и первый документальный сериал для смартфонов 1968.DIGITAL, вышедший на французском, английском и русском языках.

Бабий Яр стал страшным символом Холокоста в Восточной Европе. 29-30 сентября 1941 года по Бабьем Яру было расстреляно 33771 еврея-жителя Киева. Это едва ли не самый массовый единовременный расстрел времен Второй мировой войны. Всего за годы оккупации с 1941 по 1943 годы в Бабьем Яру погибло до 100 000 человек – евреев, цыган, а также украинских националистов, военнопленных, пациентов психбольницы.

Мемориальный Центр Холокоста "Бабий Яр" создан в сентябре 2016 года. Это неправительственная благотворительная организация, которая призвана чтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества путем сохранения и изучения истории Холокоста. Фонд стремится построить центр образования, документации и памяти, посвященный трагическим событиям сентября 1941 года.