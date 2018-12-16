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"Мелочные мр*зи!" В сети разгромили восставших против Путина крымчан

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На митинге против ставленников президента РФ Владимира Путина под "администрацией" аннексированного Севастополя чиновник назвал жителей города недороссиянами.

Соответствующее видео, на котором митингующие высказывают свое недовольство российской власти, и даже обещают подержать Путина за горло, в своем Twitter выложил пользователь "Чокнутый горнист".

"Севастопольскую вату россияне обозвали недороссиянами и пригрозили выгнать с Крыма сраной метлой. Вата возмущается и грозится бунтовать против ставленников Путина с родной говени", – пишет он.

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В комментариях под постом пользователи иронично посмеялись нда митингующими: "Предателей ненавидят все, они были не в курсе?", "Мелочные мр*зи! Им такое счастье выпало - избавится от фашизма, стать россиянами, вернутся домой в свинарник, а они, видите ли, недовольны вертикалью власти! Гнать их из России!", "Ща росфашгвардия приедет, пару таких отмудохает, и всё. А что вы хотели - говень она такая!", " Пальцами она щелкнет. *блом уже прощелкали, а пальцы вам в гестапо сломают".

"Мелочные мр*зи!" В сети разгромили восставших против Путина крымчан

Более того, один из пользователей соцсети нашел видео, где одна из возмущенных на митинге женщин в 2014 году рассказывала стих о любви к России.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму местных жителей заставят использовать банковские карты, которые будут применяться как идентификатор личности.

Место
Украина
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Продажные твари никому не нужны.
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