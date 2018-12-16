"Мелочные мр*зи!" В сети разгромили восставших против Путина крымчан

На митинге против ставленников президента РФ Владимира Путина под "администрацией" аннексированного Севастополя чиновник назвал жителей города недороссиянами.

Соответствующее видео, на котором митингующие высказывают свое недовольство российской власти, и даже обещают подержать Путина за горло, в своем Twitter выложил пользователь "Чокнутый горнист".

"Севастопольскую вату россияне обозвали недороссиянами и пригрозили выгнать с Крыма сраной метлой. Вата возмущается и грозится бунтовать против ставленников Путина с родной говени", – пишет он.

ААААААА. Ржачное видео. Севастопольскую вату россияне обозвали недороссиянами и пригрозили выгнать с Крыма сраной метлой. Вата возмущается и грозится бунтовать против ставленников Путина с родной говени. pic.twitter.com/Xddu1aQHFE — Чокнутый горнист (@Buggy__Bugler) 16 декабря 2018 г.

В комментариях под постом пользователи иронично посмеялись нда митингующими: "Предателей ненавидят все, они были не в курсе?", "Мелочные мр*зи! Им такое счастье выпало - избавится от фашизма, стать россиянами, вернутся домой в свинарник, а они, видите ли, недовольны вертикалью власти! Гнать их из России!", "Ща росфашгвардия приедет, пару таких отмудохает, и всё. А что вы хотели - говень она такая!", " Пальцами она щелкнет. *блом уже прощелкали, а пальцы вам в гестапо сломают".

Более того, один из пользователей соцсети нашел видео, где одна из возмущенных на митинге женщин в 2014 году рассказывала стих о любви к России.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму местных жителей заставят использовать банковские карты, которые будут применяться как идентификатор личности.