Медсестры с запада и востока Украины рассказали о самом сложном в борьбе с коронавирусом

Медсестры с Востока и Запада Украины со стажем работы более 20 лет рассказали, что считают самым тяжелым в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Наталья Лихошерстова работает в больнице города Косов на Прикарпатье, а Юлия Бобрышева – в Станице Луганской в Донбассе, пишет BBC News Украина. По мнению медсестер, самое сложно в их работе – это проигрывать в борьбе за жизни пациентов

По словам Лихошерстовой, из-за пандемии работы у врачей и медсестер стало гораздо больше чем раньше. Коммуникация с больными, которые подозревают у себя или только что узнали о своем диагнозе, – большое психологическое давление, это отнимает очень много энергии, рассказала она.

Поэтому эмоциональное истощение и профессиональное выгорание медсестра назвала одной из самых больших проблем медицинских сестер во времена пандемии.

Она рассказала, что у медсестер есть защита – костюмы, очки, щитки, но часто сами пациенты подвергают медперсонал опасности. Например, вызывают из-за гипертонического криза, а на самом деле приходится сталкиваться с одышкой и повышенной температурой, что может свидетельствовать о коронавирусе.

Из-за этого многие работники медучреждений заражаются и приносят инфекцию домой, в свои семьи.

В больницах много больных находится на кислородной терапии, у них все время нужно проверять сатурацию, мерить температуру. Поэтому нагрузка на медсестер просто сумасшедшая, подчеркнула Наталья.

"Когда я слышу, как люди жалуются на маски, пусть попробуют отработать одну смену в костюме. Когда снимаешь костюм, то весь мокрый", – подчеркнула она.

Самым тяжелым в своей работе медсестра назвала то, что все чаще приходится терять пациентов.

"Я очень прошу, чтобы люди подумали об этом. Подумали о том, что надев маску, держа дистанцию, моя руки, вы защищаете не кого-то чужого, а своих родных", – отметила она.

По словам Юлии Бобрышевой, ситуация с коронавирусом на Луганщине очень напряженная, жители Станицы болеют массово, в том числе и врачи. Большие трудности возникают с тем, чтобы отправить пациента в больницу, поскольку мест не хватает.

Медсестры на связи с пациентами круглосуточно, рассказала она, выключать телефоны они не имеют права.

Ежедневно Юлия посещает несколько больных коронавирусной инфекцией, проверяет их состояние. К некоторым приходится ходить по нескольку раз.

По мнению Юлии, первичной медицине сейчас уделяют меньше внимания и денег чем надо.

"Медсестры важны для пациентов, как и врачи, но отношение к нам совсем иное", – сказала она. И пожаловалась на то, что медработникам первичного звена не предусмотрены надбавки за работу с коронавирусными пациентами. Медсестры получают минимальную зарплату, у Юлии, по ее словам, оклад составляет 3,2 тыс. грн, в месяц выходит 5,2 тыс. грн с доплатами. Даже вакцину от гриппа пришлось покупать за свой счет.

Пережить сложные времена Юлии помогает успокоительные лекарства.

"Я сейчас принимаю успокоительные, чтобы встретить человека с добром. Я не имею права показывать, что мне страшно", – подчеркнула она.

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