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Медсестра объяснила, как лучше всего спать для здоровья

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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Медсестра объяснила, как лучше всего спать для здоровья

Медсестра объяснила, как лучше всего спать для здоровья.

Австралийская медсестра и специалист по антивозрастному лечению Мадлен Калфас рассказала, почему спать на спине – идеальное положение.

Согласно исследованиям, 92 процента людей ночью не спят в правильном положении, что может привести к проблемам со здоровьем, болям в мышцах или ригидности шеи, пишет Daily Mail.

Калфас сказала, что сон на спине может помочь при головных болях, предотвратить появление морщин, облегчить давление в носовых пазухах и помочь с общим выравниванием позвоночника – и вы можете научиться делать это, подложив подушку под колени, чтобы снять давление на спину.

Две подушки также можно использовать под головой, чтобы облегчить дыхание и добавить поддержку, но это положение для сна не рекомендуется тем, у кого проблемы с поясницей.

Как писал OBOZREVATEL ранее, ученые назвали напитки, помогающие улучшить сон.

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