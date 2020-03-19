Медсестра Центральной районной больницы Киево-Святошинского района Нина Козловская жестко обратилась к власти Украины. Она потребовала решить проблему с нехваткой защитных костюмов для медиков, которые обследуют людей с подозрением на коронавирус.

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Свой крик души женщина опубликовала на личной странице в Facebook и адресовала его президенту Владимиру Зеленскому, Кабинету министров во главе с Денисом Шмыгалем, главе Минздрава Илье Емцу и всему министерству в целом.

"Скажите, почему не выполняются ваши обещания и приказы? Мы ничем не обеспечены. Нас оставили один на один. Из нас сделали смертников-камикадзе. Вам не стыдно, что врач-инфекционист просит у людей о помощи?! В отделение свозят людей с подозрением на коронавирус, а посмотрите на костюм врача!" – возмутилась медсестра.

Нина Козловская Facebook Нины Козловской

Также она пожаловалась на то, что о повышении зарплат речь не идет, медики не защищены и, к тому же вынуждены работать при жесткой нехватке персонала без доплаты за переработку.

"Денег нет, но вы держитесь!" Я сама сегодня работаю за троих: старшую, постовую и манипуляционную. Остались действительно патриоты своей профессии – смертники! У вас совесть есть?!! Запомните, вы тоже не вечны!!! И стыдно блокировать людей!!! Обращаюсь к жителям Киевской области: помогите, пожалуйста, инфекционному отделению ЦРБ Киево-Святошинского райсовета с противочумными костюмами", – написала Козловская.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее об этой проблеме написал педиатр Евгений Комаровский. Он предупредил, что короанвирус может "добить" медиков Украины, поскольку они практически никак не защищены при работе с больными или теми, у кого подозревают опасную инфекцию.

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