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19 марта • обновлено в 17:53
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Медсестра обратилась к Зеленскому с криком души из-за коронавируса

12.7т
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Медсестра Центральной районной больницы Киево-Святошинского района Нина Козловская жестко обратилась к власти Украины. Она потребовала решить проблему с нехваткой защитных костюмов для медиков, которые обследуют людей с подозрением на коронавирус.

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Свой крик души женщина опубликовала на личной странице в Facebook и адресовала его президенту Владимиру Зеленскому, Кабинету министров во главе с Денисом Шмыгалем, главе Минздрава Илье Емцу и всему министерству в целом.

"Скажите, почему не выполняются ваши обещания и приказы? Мы ничем не обеспечены. Нас оставили один на один. Из нас сделали смертников-камикадзе. Вам не стыдно, что врач-инфекционист просит у людей о помощи?! В отделение свозят людей с подозрением на коронавирус, а посмотрите на костюм врача!" – возмутилась медсестра.

Нина Козловская

Нина Козловская

Facebook Нины Козловской

Также она пожаловалась на то, что о повышении зарплат речь не идет, медики не защищены и, к тому же вынуждены работать при жесткой нехватке персонала без доплаты за переработку.

"Денег нет, но вы держитесь!" Я сама сегодня работаю за троих: старшую, постовую и манипуляционную. Остались действительно патриоты своей профессии – смертники! У вас совесть есть?!! Запомните, вы тоже не вечны!!! И стыдно блокировать людей!!! Обращаюсь к жителям Киевской области: помогите, пожалуйста, инфекционному отделению ЦРБ Киево-Святошинского райсовета с противочумными костюмами", – написала Козловская.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее об этой проблеме написал педиатр Евгений Комаровский. Он предупредил, что короанвирус может "добить" медиков Украины, поскольку они практически никак не защищены при работе с больными или теми, у кого подозревают опасную инфекцию.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Персоны
Владимир Зеленский Илья Емец Денис Шмыгаль
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины Министерство здравоохранения
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
министр здравоохранения должен быть впереди на лихом коне - т.е. хотя бы в Киеве по больницам проехаться и посмотреть! А если тямы нет - то нафиг с кресла!
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Журба Валентина
Журба Валентина
А почему святошинская районка смертники? Всех с подозрением везут в Александровскую или в БСП, на крайняк в Белую Церковь?
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Глущенко Александр
Глущенко Александр
Это закономерный результат голосования за зеленых клоунов.
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