Медреформа уничтожит медицину в Украине – Тодуров

За медицинской реформой, проводимой в Украине, стоят интересы западных корпораций, которые ждут разорения украинских клиник.

"Люди, которые сегодня принимают решения, принимают сигналы с другой стороны. И эти сигналы никоим образом не соответствуют интересам украинских пациентов", – заявил в эфире телеканала ZIK Заслуженный врач Украины Борис Тодуров (проскролльте новость до конца, чтобы посмотреть видео).

"Реформу запускали люди, которые к медицине имели весьма опосредованное отношение, люди, которые лоббировали совсем другие цели в Украине. И они добились своего: сегодня процесс разрушения государственной медицины получил новый толчок, и он, к сожалению, продолжается", – констатировал медик.

По его словам, в составе Верховной Рады Украины восьмого и девятого созывов присутствует множество лоббистов западных корпораций. В результате принятых решений порядка 2 тысяч украинских клиник оказались на грани банкротства, заявил Тодуров.

За медицинской реформой, проводимой в Украине, стоят интересы западных корпораций, заявил Борис Тодуров

"Виноваты те законы, которые были приняты, их никто не отменял. Закон об автономизации, закон о гарантии государственных доплат якобы за медицинские услуги. До сих пор не выполнен закон о финансировании медицины. Медицина должна была получить 5%, она их так и не получила. Не было сделано никаких шагов, чтобы мотивировать медиков, зарплаты не были подняты", – сказал он.

По оценкам врача, в нынешней Верховной Раде практически нет людей, готовых изменить ситуацию на законодательном уровне.

"К сожалению, министр, который находится в исполнительной власти, сегодня что-либо поменять и не выполнить закон, принятый Верховной Радой, не в состоянии, хотя он вполне адекватно понимает эту ситуацию и обращает внимание на то, что близится серьезная катастрофа", – добавил Тодуров.

Как писал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал главным риском второго этапа медицинской реформы, который стартовал 1 апреля, массовое сокращения врачей и медперсонала. Ранее министр заявил, что на законодательном уровне уже принято решение о выплате 300% зарплаты бригадам экстренной медицинской помощи.