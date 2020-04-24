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24 апреля • обновлено в 13:04
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Медреформа уничтожит медицину в Украине – Тодуров

1.1т
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За медицинской реформой, проводимой в Украине, стоят интересы западных корпораций, которые ждут разорения украинских клиник.

"Люди, которые сегодня принимают решения, принимают сигналы с другой стороны. И эти сигналы никоим образом не соответствуют интересам украинских пациентов", – заявил в эфире телеканала ZIK Заслуженный врач Украины Борис Тодуров (проскролльте новость до конца, чтобы посмотреть видео).

"Реформу запускали люди, которые к медицине имели весьма опосредованное отношение, люди, которые лоббировали совсем другие цели в Украине. И они добились своего: сегодня процесс разрушения государственной медицины получил новый толчок, и он, к сожалению, продолжается", – констатировал медик.

По его словам, в составе Верховной Рады Украины восьмого и девятого созывов присутствует множество лоббистов западных корпораций. В результате принятых решений порядка 2 тысяч украинских клиник оказались на грани банкротства, заявил Тодуров.

За медицинской реформой, проводимой в Украине, стоят интересы западных корпораций, заявил Борис Тодуров

За медицинской реформой, проводимой в Украине, стоят интересы западных корпораций, заявил Борис Тодуров

"Виноваты те законы, которые были приняты, их никто не отменял. Закон об автономизации, закон о гарантии государственных доплат якобы за медицинские услуги. До сих пор не выполнен закон о финансировании медицины. Медицина должна была получить 5%, она их так и не получила. Не было сделано никаких шагов, чтобы мотивировать медиков, зарплаты не были подняты", – сказал он.

По оценкам врача, в нынешней Верховной Раде практически нет людей, готовых изменить ситуацию на законодательном уровне.

"К сожалению, министр, который находится в исполнительной власти, сегодня что-либо поменять и не выполнить закон, принятый Верховной Радой, не в состоянии, хотя он вполне адекватно понимает эту ситуацию и обращает внимание на то, что близится очень серьезная катастрофа", – добавил Тодуров.

Как писал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал главным риском второго этапа медицинской реформы, который стартовал 1 апреля, массовое сокращения врачей и медперсонала. Ранее министр заявил, что на законодательном уровне уже принято решение о выплате 300% зарплаты бригадам экстренной медицинской помощи.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Тема
Медицинская реформа
Персона
Борис Тодуров
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины медицина
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Ignatova Natalia
Ignatova Natalia
Первый этап реформ прошел нормально. Все организовалось. Сейчас жизнь людей зависит от финансирования медицины и утверждениями нормальных правильно высчитанных тарифов на медицинское лечение и обслуживание. И вина в этом не интересов западных корпораций (не понятно каких), а наших доморощенные управителей медицины и само государство в лице чиновников в целом. Нельзя было запускать 2й этап во время коронавируса и падения экономики. Или это сделано специально для дискредитации реформ в медицине...
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
а с 14 года это не замечали?
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