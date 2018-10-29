Більше року тому я писав про тоді ще не розпочату медичну реформу, намагався пояснити в чому її вага, притому не лише для медичної галузі, а для всього нашого суспільства. Весь час, поки урізана Радою до приблизно 60% від початкового проекту, медреформа потроху проростала крізь застарілу совкову "систему наркома Семашко", на всю країну лунали голоси ворогів реформи. В цьому хорі злилися у "єдину непереможну симхвонію" (с) дуже різні голоси, від кремлівського дзявкання Опоблоку до нібито "майданівських співів" Богомолець та Мусія. Всіх їх об’єднувало категоричне несприйняття "засланої американки" Супрун та "непридатної до наших умов" західної медреформи, і катастрофічні прогнози щодо її наслідків. І от нарешті перші кошти від Держлікслужби прийшли "слідом за пацієнтом", ще далеко не в повному обсязі, і тепер можна поглянути як це виглядає не на інфографіці, а у суворих українських реаліях.

Я не буду оперувати загальною статистикою, це вже зроблено фахівцями МОЗ. Розкажу лише мій власний досвід зіткнення із реальною "польовою" медреформою. Місце дії – містечко на Черкащині, населення до 20 тисяч душ, настільки типовий зразок центрально-українського провінційного життя, що хоч роби опорною базою для соціологів. Первинна ланка медичної системи: місцева лікарня, або офіційно Центр первинної медико-санітарної допомоги. Працює 18 лікарів – терапевтів та педіатрів, або ж по-новому сімейних лікарів, 36 медсестер, ще є водії "невідкладки" та прибиральниці. Зарплата лікарів у "прекрасній системі наркома Семашка" від 4 до 5 тисяч, головлікарки максимум до 7, це "брудними", платню медсестер та водіїв взагалі соромно озвучувати.

"Життя по-новому" починається з того, що несподівано кожному з лікарів приходить не фіксована "зе пе", а оплата від Держлікслужби за кількість пацієнтів, які уклали з ними контракти на обслуговування. І виявляється, що "брудними" хтось заробив за місяць нечувану раніше за життя суму в 60-70 тисяч, а хтось – ні копійки. Але на вулицю нікого не виставляють: півміста поки що не дали собі праці укласти угоди будь-з ким, тож ці "несвідомі пацієнти" розкидаються порівну поміж непопулярними лікарями, і навіть їм дістанеться значно більше ніж раніше.

Стосунки у провінції не такі, як у мегаполісах. Добрі лікарі навіть не пробують оптимізувати штат медсестер чи водіїв, тобто когось скоротити, хоч така оптимізація на мій "столичний" погляд була б цілком виправданою, а доктори змогли б лишити собі помітно більшу частину валового доходу. Натомість доктори з першої "зарплатні по-новому" збільшують платню всім медсестрам для початку втричі, водіїв та прибиральниць теж не забувають. Ще з першого нового доходу слід скинутись у "общак" на спільні витрати: опалення, світло, бензин на машину. Також нарешті вирішується наболіла проблема "е-медицини": всі попередні роки "центр" суворо вимагав комп’ютеризувати роботу лікарні, от тільки комп’ютери ніхто не поспішав купувати. Тож з першого надходження "по-новому" доктори скидаються і закуповують 10 нових нотбуків – більше, аніж лікарня отримала комп’ютерів за попередні 20 років сумарно.

І от після всіх спільних витрат доктори рахують свій чистий дохід, той, що лишився їм на життя. Суми дещо різні залежно від числа укладених контрактів, але починаються від 10-12 тисяч найменші. Це замість 4-5 всі попередні роки. І це ще не повна виплата, у наступному місяці за такого ж розподілу очікується "мінімалка" від 16 кілогривень. Нагадую: на медреформу не виділяли жодної копійки додаткових коштів, це виключно зміна правил розподілу тих коштів, які вже були у бюджеті цього року (і попередні роки так само!). Зміна з "прекрасних, перевірених часом" радянських на "страшні, звірячі та непридатні для України" західні.

Ось такі "жахи західного життя" та "прогнозований провал медреформи" у реаліях провінційної Черкащини, отак "заслана гамериканка руйнує нашу прекрасну медицину". У мене все.

А, стоп, ще не все. Чи всі задоволені тим, що відбулось? Уявіть, не всі! Лікарі вторинної ланки – хірурги, лори, гастроентерологи та інші профільні фахівці виявляється ображені тим, що "прості" терапевти тепер отримують більше за них, це вважається нечуваним неподобством, порушенням "історичної традиції" медичної корпорації. Українська "тотемна тварина" - Жаба душить їх так, що аж навіть заїжджому столичному гостю за версту видно ці страждання. А все дуже просто – Рада поки що не ризикнула поширити медреформу на вторинну та третинну ланки, вони досі "живуть за Семашком", поки на "первинці" "жорстоко експериментує" американка Супрун. Цікаво, як скоро у лікарів "вторинки" та "третинки" їхнє обурення "несправедливою медреформою" перейде у фазу раціонального мислення та простого розрахунку з калькулятором у руці: скільки ж вони почнуть отримувати, якщо також розпрощаються із совком у головах, та почнуть вимагати від Ради "американської" медреформи для себе? Як тільки це станеться, в медицині розпочнеться справжня Революція Гідності. Як пацієнт, я сподіваюсь до цього дожити.