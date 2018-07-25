С Крымским мостом может произойти страшное - инженер

Крымский мост "буквально трещит по швам", он "трясется и колышется". Местные жители боятся, что сооружение не выдержит шторма и просто рухнет.

Как дела у "моста имени Путина" спустя 2 месяца после запуска по нему автомобильного движения? Что представляет наибольшую опасность для этой конструкции? Какой сезон станет самым опасным для него? Какие факторы, кроме погоды и сейсмологии, могут стать причиной его разрушения? И, наконец, какой совет можно дать тем, кто предпочитает пользоваться этим мостом?

На эти вопросы OBOZREVATEL ответил старший научный сотрудник Института водных проблем РАН, кандидат геолого-минералогических наук, горный инженер-гидрогеолог, член партии РОДП "Яблоко" Юрий Медовар.

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- Есть информация от людей, которые пользуются Крымским мостом…

- Я бы просил не называть его Крымским мостом. Крымский мост находится у нас, в Москве. Великолепный, красивый супер-мост. Он соединяет два берега Москва-реки.

А это Керченский мост. Давайте называть его так.

- Ок, давайте. Так вот, люди говорят, что мост не выдерживает нагрузок, они не верят в безопасность этого сооружения. Они боятся, что мост может не выдержать непогоду, сильный ветер и шторм.

- Я говорил об этом не раз. Мне написала одна из подписчиц в Facebook из Волгограда: "У нас смыло стадион, а следующий смоет Крымский мост".

К этому всё идет. Этот мост никто не принимал. Его никто не нагружал так, как положено нагружать мост, чтобы посмотреть, какой будет осадка. Якобы Путин проехал на 8 КамАЗах. Это 150 тонн рассредоточенной нагрузки. Но нужны были не 8 КамАЗов, а 1008 полностью загруженных КамАЗов.

Учтите, что это арочный мост. Нагрузка самого моста – 10 тысяч тонн на 2 опоры. А если по нему пойдет состав еще в 6 тысяч тонн, с вибрацией? Да вы что!

Это же полутвердые глины, а не граниты. По всем законам природы, геологии и СНиПов там нельзя было строить мост. Но это политическое решение. Мост там никому не нужен.

В его строительство вложено столько средств, что их хватило бы на бесплатную переправу пассажиров и грузов из России в Крым на протяжении 50 лет.

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- Есть ли какие-то способы укрепить мост? Возможно, какие-то меры уже предпринимаются? Вам что-то известно об этом?

- Самый лучший способ – его разобрать и про него забыть.

Как можно закрепить что-нибудь на полутвердом, извините за выражение, дер*ме? Наверное, можно заморозить, чтобы оно не расплывалось. В России используется подобная система заморозки под сооружениями, которые стоят на полутвердых грунтах. Но если отключить систему заморозки, такой грунт оттает, он, естественно, поплывет.

Были предложения отапливать опоры, чтобы уравнять температуры подводной и надводной частей. Так можно предотвратить внутреннюю деформацию.

- Какой сезон с точки зрения климатических условий можно назвать опасным для Керченского моста?

- Прежде всего, это осень-зима. В это время там колоссальные ветры.

- Что еще, кроме погодных и сейсмологических факторов, может привести к разрушению моста?

- Я вам расскажу, как рухнул маленький мост в Казахстане во времена Советского Союза. Под мостом проходила снегоуборочная машина, а в тот же момент по мосту ехал ГАЗ-69. Они вошли в резонанс, мост рухнул, погибло 4 человека.

Самое опасное, что колебания могут войти в резонанс. Например, по морю пошел ледостав, который может наворачивать наледи, или крупнотоннажные судна, а сверху поехали машины.

- Что будет происходить, если Крымский мост начнет рушиться?

- Не дай Бог, даже не хочу об этом говорить. Если будет перенапряжение, может пойти перекос, и в этом месте может быть провал.

- Какой совет вы можете дать тем, кто пользуется этим мостом?

- Я бы на месте людей пользовался паромной переправой. Я просто хочу, чтобы все были живы.

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- Есть ли какие-то признаки, что мост вот-вот рухнет? Представьте: едет человек на своем авто…

- Нет, это очень сложно определить. Колебания моста человек может сразу не заметить, если он катит на машине со скоростью 60 километров в час. Мост ведь не ходит ходуном. Колебания могут быть внутренними.

Но в любой момент может произойти самое страшное.