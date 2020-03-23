Масок в аптеках не будет: почему обещания Минздрава не помогут украинцам

В ближайшее время в аптеках Украины медицинские маски так и не появятся. Не смотря на обещания чиновников МОЗ, все 20 тонн груза из Китая, включая тесты на коронавирус и 50 тыс. обычных медицинских масок, разойдутся по больницам, а также поступят в распоряжение военных, пограничников, медиков, полицейских.

Как сейчас обстоят дела с наличием масок в аптеках и их ценой – узнавал OBOZREVATEL.

Груз не для аптек

Еще 19 марта заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко заявил, что в аптечных сетях маски появятся уже до конца недели. Однако по состоянию на понедельник, 23 марта, ситуация не изменилась.

Обзвонив с десяток аптек в центре и на окраинах Киева, журналисту OBOZREVATEL всюду отвечали: "Масок в наличии нет". На вопрос, когда будет поставка, отвечает: "Не знаем".

Медицинских масок нет ни поштучно, ни в упаковками, ни в комплектах. А судя по информации на сайте Офиса президента, маски из китайского груза до обычных украинцев так и не дойдут.

Каких-либо официальных сообщений относительно поставок медицинских масок для продажи в аптеки Украины нет. Не слышал об этом и директор ассоциации профессиональных аптек Украины Владимир Руденко. По его словам, сейчас аптеки пытаются своими силами закупать продукцию, но ее просто не хватает из-за нарастающего спроса, маски раскупают мгновенно.

"Сейчас масок нет у государства, не то что в аптеках. Потому что те мощности, которые у нас есть, они незначительны и не могут обеспечить такую ​​огромную потребность. Аптеки полностью готовы принимать и реализовывать данную продукцию через свои сети, но ее просто нет физически", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

Прибывший из Китая самолет с защитной продукцией, также не спасет ситуацию, говорит Руденко. Чтобы обеспечить масками население, подобные рейсы должны летать регулярно.

При этом он все же надеется, что украинская власть сдержит обещание, и уже скоро медицинские маски появятся в продаже во всех украинских аптеках.

Непонятной остается ситуация и с масками из Госрезерва Украины. По сообщению замглавы министра внутренних дел Антона Геращенко, их было около 10 миллионов. Недавно этот реестр был разблокирован, и маски были розданы по медицинским учреждениям, передает его слова "Укринформ" за 20 марта.

Так 390 тыс. масок получили в Запорожской области, почти миллион получила Донецкая область.

По его словам, официальная гарантия от производителя этих масок – до октября 2015 года, и гарантировать то, что она сможет выполнять свою защитную функцию, никто не может.

Facebook/Алексей Давиденко, скрин

Украинцы сами шьют маски

В свою очередь украинцы начинают вспоминать школьные курсы кройки и шитья, и делают многоразовые маски просто на дому. В сети есть множество видео, где вам поэтапно расскажут, как и из чего сшить маску, и как за ней ухаживать.

Своими шедеврами украинцы делятся в соцсетях. Кто-то предлагает пошить маску на продажу, а есть и те, кто раздает их бесплатно.

facebook.com/NewRusanovka скрин

facebook/getman.podushki скрин

facebook.com/olga.busharova скрин

Подобные многоразовые маски продают и на разных интернет-платформах, например, в Rozetka или Prom.ua.

Многоразовые маски в Rozetka скрин

Многоразовые маски на Prom.ua скрин

Стоит отметить, что медицинские маски не защищают здоровых людей от коронавируса COVID-19, потому носить их должны только больные.

Об этом в эфире ObozTV рассказала семейный врач Вита Олещенко, комментируя карантин в Украине.

Она отметила, что маску нужно надевать на больного человека, а не на здорового "для профилактики". По ее словам, такая маска пропускает "все на свете", кроме пыли.

"Коронавирус передается воздушно-капельным путем. Капля должна упасть вам на дыхательные пути - в нос или в рот. Кто-то должен на вас чихнуть или кашлянуть, и заразит вас. Если же человек, который кашляет и чихает, носит маску, то он кашляет в нее, такие капельки останавливаются и не попадают на дыхательные пути других здоровых людей", – рассказала Олещенко.

Однако медики все же советуют носить маски даже в том случае, когда у вас нет никаких симптомов заболевания. Как заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, медицинские маски нужно надевать в публичных местах, чтобы не подвергать опасности других.

"Хирургическая маска не защищает нас от возможного инфицирования болезнями, которые передаются воздушно-капельным путем. В то же время, когда вводится карантин на территории всего государства, мы все становимся потенциально инфицированными. ...Поэтому, надевая маску в данный конкретный момент, мы снижаем возможность инфицирования людей, которые работают в государственных структурах и которые обязаны выходить на работу, чтобы обеспечить жизнедеятельность нашей страны", – сказал Ляшко.

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