Медицинские маски и антибиотики против коронавируса: появились новые рекомендации

На фоне эпидемии коронавируса, которая бушует в мире, многие начали забывать об опасности гриппа и острых респираторно-вирусных заболеваний. При этом риск подхватить ОРВИ сейчас на порядок выше, чем возможность заболеть COVID-2019

Можно ли применять антибиотики против гриппа и коронавируса, как правильно пользоваться медицинской маской и кто в основной группе риска – в материале OBOZREVATEL.

Антибиотики

Принимать антибиотики в первые дни заболевания гриппом, ОРВИ или COVID-2019 – большая ошибка. Антибиотики не способны справиться с вирусом, и более того – они неблагоприятно влияют на нормальную микрофлору.

Антибиотики пациенту может назначить только врач, и только в случае развития осложнений, которые обычно вызываются присоединением бактериальной инфекции. Принимать же антибактериальные препараты в качестве профилактики развития осложнений не только бесполезно, но и опасно.

Медицинские маски

Надевайте маску в людных местах, например общественном транспорте, или при контакте с людьми, которые имеют признаки заболевания ОРВИ или гриппом. Обязательно носите маску в том случае, если вы сами заболели.

Правила использования медицинских масок gp69mos.ru

Надевать маску следует максимально плотно, так чтобы она закрывала рот, нос и подбородок и плотно фиксировалась на лице. Если это маска с завязками – их необходимо крепко завязать. Двухцветные маски надеваются белой стороной к лицу. Кроме того, не забудьте развернуть специальные складки на маске, а гибкую пластину в области носа следует плотно прижать к переносице.

Маску можно использовать только один раз, не дольше трех часов, и обязательно выбросить после использования. Если маска увлажнилась (из-за кашля и чихания, или же на нее что-то попало) ее следует немедленно заменить.

Правила использования медицинских масок gp69mos.ru

Также помните, что от коронавируса обычные медицинские маски не защищают – вам потребуется специальная респираторная маска или же полноценный респиратор с противовирусными фильтрами.

Пример респираторной маски

Группы риска

Основные группы риска, которым угрожают как коронавирус, так и обычные грипп и ОРВИ, это:

Дети;

Люди старше 60 лет;

Люди с хроническими заболеваниями легких (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких);

Люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы (врожденные пороки сердца, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность);

Беременные женщины;

Медицинские работники;

Работники общественного транспорта и предприятий общественного питания.

Профилактика вирусных инфекций

На сегодняшний день самым эффективным способом профилактики гриппа является ежегодная вакцинация. Прежде всего, вакцинироваться рекомендуется тем, кто входит в группу риска.

Оптимальное время для вакцинации это октябрь и ноябрь. Помните, что вакцинировать детей против гриппа можно только начиная с шестимесячного возраста.

Против большинства возбудителей ОРВИ вакцины не разработаны, поэтому врачи рекомендуют соблюдать стандартные меры универсальной профилактики, которые также применимы для профилактики коронавируса:

Часто и тщательно мойте руки;

Избегайте контактов с кашляющими людьми;

Придерживайтесь здорового образа жизни (сон, здоровая пища, физическая активность);

Пейте больше жидкости;

Регулярно проветривайте и увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь;

Реже бывайте в людных местах;

Используйте маску, когда находитесь в транспорте или в людных местах;

Избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий при встречах;

Не трогайте лицо, глаза, нос немытыми руками.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на субботу, 7 марта, в мире зафиксировано более 100 тысяч случаев заболевания COVID-2019. За сутки количество зараженных увеличилось на 4 807 человек. Скончались 143. Первые случаи заболевания были зафиксированы на Мальдивах.

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