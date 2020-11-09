Медицинская система Украины не выдержит более 20 тысяч больных COVID-19 в сутки, – Ляшко

Медицинская система Украины способна выдержать 15-20 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией в сутки.

Более 20 тысяч случаев в сутки система здравоохранения уже не выдержит, заявил первый санитарный врач Виктор Ляшко, пишет "РБК-Украина".

При этом, по его словам, даже сценария, когда в сутки есть 15-20 тысяч случаев, лучше не допускать.

"Любая система здравоохранения небезгранична и ключевым должно быть соблюдение санитарных норм. Наша задача – готовиться к самым пессимистическим сценариям. Когда мы говорим, что вышли на цифры 7-8 тысяч в сутки, то наша задача – переориентировать систему здравоохранения от предотвращения болезни к уменьшению смертности", – сказал Ляшко.

В парламентском комитете по вопросам здоровья отметили, что медсистема Украины не стоит на месте, однако более 20 тысяч случаев в сутки выдержать будет не способна.

"Постоянно создаются дополнительные кровати в больницах, обустраиваются полевые госпитали, ежедневно наращивается мощность медицинской системы. На сегодняшний день мы понимаем, что она может справиться с 15-20 тысяч больных в сутки. Но если будет больше 20 тысяч – к этому наша система на сегодня не готова", – отметил глава комитета Михаил Радуцкий.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции в Украине решили усилить карантинные ограничения – ввести жесткий карантин выходного дня.