Миллиарды ушли мимо: кто и как "добил" медицину в Украине перед вспышкой коронавируса

Украинская медицина встретила пандемию коронавируса в 2020 году в таком же состоянии, как и армия, которой в 2014 году пришлось столкнуться с агрессией России. Окончательный развал здравоохранения в нашей стране случился после того, как оно попало под внешнее управление.

О сложившейся ситуации пишут, в частности, в исследовании, опубликованном на сайте международной медицинской некоммерческой организации Direct Relief. "Уроки украинской эпидемии кори состоят в том, что для того, чтобы разрушить хорошо функционирующую систему здравоохранения с исторически надежной, почти универсальной системой общественного здоровья, не требуется много усилий и времени", – говорится в докладе.

"Позаботились" об этом западные партнеры, а вернее, люди представляющие их интересы в нашей стране.

Главное:

В 2015-2020 годах в украинское здравоохранение "вложили" более $950 млн долларов, однако львиная часть этих денег "прошла мимо" медицины.

$7,5 млн выделили на внедрение электронного здравоохранения eHealth. Итог: средства якобы потратили, а на выходе Украина получила недоделанную систему.

Более $50 млн ушли на программы развития системы общественного здоровья и систему эпидемической безопасности. Итог: старую систему разрушили полностью, а новую так и не построили.

Более $15 млн направлено на программы регулирования фармацевтической отрасли. Итог: средства потрачены исключительно на разработку и лоббизм законопроектов.

$29,7 млн – на разработку и внедрение новой системы финансирования украинского здравоохранения. Итог: под угрозу финансового коллапса поставили всю систему здравоохранения страны.

Более $2,6 млн – на развитие гражданского общества в здравоохранении. Итог: формирование очень узкого круга "псевдопациентских" организаций, занимающихся лоббистской деятельностью.

Здравоохранение в Украине Иллюстрация

Кто и как "добил" медицину в Украине

Сейчас наше здравоохранение находится в критическом состоянии. Полностью неподготовленное и не имеющее возможности справится с вызовами 2020 года – пандемию, которая накладывается на запланированное с 1 апреля кардинальное изменение системы финансирования отрасли при критически низком уровне финансирования.

Так, глобальная трансформация системы здравоохранения, которая проходит в Украине, требовала привлечения значительных инвестиционных и финансовых ресурсов. Нам эти средства обильно давали в виде проектов технической помощи.

Общий объем технической помощи, направленной в 2015-2020 годах в украинское здравоохранение составил огромную сумму – более $950 млн долларов, из которых около $270 млн – средства Глобального лекарственного фонда, а $680 млн – другие доноры, международные организации и страны.

При правильном рачительном и эффективном использовании эти средства могли помочь обновить материальную базу наших больниц, внедрить современные управленческие процессы, обучить медицинские кадры, т. е. подготовить медицину к принятию вызова мировой пандемии коронавирусной инфекции.

Однако, вместо пользы для государства и общества, проекты технической помощи стали финансовым источником отдельных групп влияния, которые используют их для обеспечения лоббизма своих интересов и информационные атаки на руководство государства и отрасли.

Куда "ушли" деньги на медицину

Финансирование лоббизма, информационных и политических кампании проходит как официально – за счет включения нужных направлений в проекты технической помощи (разработка проектов стратегических документов, законов и нормативно-правовых актов и процесс адвокации их принятия), так и неофициально – путем формирования соответствующих финансовых источников за счет простого хищения средств доноров.

Эти средства стали основой построения системы внешнего управления здравоохранением нашей страны, которая сейчас делает не способным принимать и реализовывать эффективные управленческие решения ни Министерство здравоохранения, ни профильный комитет парламента.

МОЗ и медкомитет просто лишены субъективности. Каждый департамент МОЗа является исполнителем какого-либо проекта технической помощи, а его сотрудники получают дополнительное финансовое вознаграждение просто за то, что они легализуют документы, подготовленные им внешними "экспертами". Также наши народные депутаты не являются представителями интересов народа и реальным субъектом законотворческой инициативы, а просто подписантами законопроектов, которые им готовят внешние "эксперты", работающие и выполняющие команды своих доноров.

Что получила медицина за $950 млн внешней помощи

Более $7,5 млн технической помощи (без $6,2 млн Мирового банка, которые еще не выделены) было и будет потрачено на проекты, связанные с внедрением электронного здравоохранения eHealth.

В результате мы получили недоделанную систему электронного здравоохранения, не поддерживающую и половины опций, которые необходимы для внедрения новых механизмов финансирования, находящуюся в непонятно чьей собственности и непонятно кем управляющуюся. При этом данные в ней (в том числе и персональные данные пациентов) не только не защищены от стороннего вмешательства, а и не валидированны и имеют сомнительную корректность.

Сейчас в системе почти 1,7 млн "левых" пациентских записей, в которых есть даже беременные мужчины. И по этой информации в прошлом году государство профинансировало почти 20 млрд грн, а в этом году должно профинансировать 72 млрд грн.

Именно практическое состояние eHealth является главной причиной отмены в 2019 году реализации проекта "Бесплатная диагностика" и главным тормозом внедрения в этом году действительно эффективного механизма оплаты труда медицинских учреждений за каждый пролеченной случай "деньги идут за пациентом". И при этом з-за отсутствия вменяемой бизнес-модели функционирования электронного здравоохранения его дальнейшее содержание просто легло на бюджеты и так финансово несостоятельных государственных и коммунальных медицинских учреждений и аптек.

$29,7 млн технической помощи направлено на разработку и внедрение новой системы финансирования украинского здравоохранения.

В результате был разработан и принят закон и внедряется государственная система одноканальная финансирования здравоохранения через единого закупщика медуслуг (аналогичная Великобритании) для реализации которой у государства нет и в ближайшее время не будет необходимых бюджетных ресурсов. При ее дальнейшем внедрении выяснилось, что государство может направить на централизованную закупку медуслуг через единого закупщика не более 30% от требуемого финансирования, что де-факто превратило одноканальную систему финансирования в трехканальную (государственный бюджет, местные бюджеты, средства пациента), для которой нет законодательного обеспечения.

Кроме того, были разработаны экономически необоснованные тарифы в 2-4 раза меньше реальной себестоимости оказания медицинских услуг. В результате к моменту организации практического внедрения оказалась, что принятая система финансирования неработоспособна и требует кардинального пересмотра. Все проводимые мероприятия по организационной и методологической поддержке внедрения новой системы финансирования в регионах показали свою неэффективность.

Пилотный проект "Бесплатная диагностика" был отменен из-за неподготовленности, пилотный проект внедрения новой системы финансирования в Полтавской области и пилотный проект финансирования оказания высокоспециализированных услуг институтами НАМНУ были начаты с серьезной задержкой и прошли с сомнительными результатами.

Перед самым началом массового внедрения нового механизма регионы и учреждения здравоохранения оказались не готовы к работе в новых условиях. В результате продолжение его внедрения поставило под угрозу финансового коллапса всю систему здравоохранения страны.

Более $5,5 млн технической помощи направлено на развитие и информационную поддержку программ иммунизации.

В результате мы имеем самый низкий уровень охвата вакцинацией в Европе, самое большое и все увеличивающеюся количество вациноскептиков. Увеличивающийся именно из-за принятой политике в иммунизации.

С одной стороны, насильственный перевод нас, единственных в Европе (и против рекомендаций ВОЗа), с ацеллюлярных на цельноклеточные вакцины, отличающиеся намного большой реактогенностью и количеством побочных реакций. И с другой, вместо убеждения родителей, становящихся вакциноскептиками из-за реальных проблем своего ребенка после вакцинации, их хейтеринг и оскорбления с обвинениями в умственной отсталости со стороны "агентов изменений" (получающих средства на проведение информационных кампаний со стороны реципиентов технической помощи).

Более $15 млн технической помощи направлено на программы регулирования фармацевтической отрасли.

Эти средства потрачены исключительно на разработку и лоббизм законопроектов, а также информационное сопровождение их принятия.

В результате – формирование в общественном сознании восприятия из отечественных фармпроизводителей (которые единственные реально могут обеспечить необходимыми лекарствами население Украины в период борьбы с пандемиею коронавирусной инфекции) образа врага и фармацевтической мафии.

Реализация уникального с точки зрения пренебрежения национальными интересами механизма международных закупок, в результате которого 26 млрд грн бюджетных средств были выведены из украинского фармацевтического рынка и из-под действия украинского законодательства и отданы в безусловное распоряжение международных организаций. Попытка провести через парламент законопроект по параллельному импорту, фактически открывающий дорогу фальсификату на наш фармацевтический рынок в обход системы государственного контроля и отраслевого регулирования.

Попытка коренным образом изменить государственную регуляторную систему фармрынка и централизовать ее (медицинские, фармацевтические и технологические аспекты регуляции) в едином регуляторном органе, что противоречит принятым украинским реалиям и несет значительные коррупционные, лоббистские и управленческие риски. Блокада формирования качественно нового, эффективного и современного законодательного поля фармацевтической отрасли в виде нового закона "О лекарственных средствах", полностью гармонизированного с Европейским законодательством.

Более $50 млн на программы развития системы общественного здоровья и систему эпидемической безопасности.

В результате существовавшая ранее достаточно эффективная система общественного здоровья и эпидемиологической безопасности на основе СЭС была уничтожена, без создания адекватной альтернативы. Создаваемая на ее замещение система Центров общественного здоровья – показала свою полную несостоятельность перед лицом пандемии.

Одна из причин - она должна была быть основана не на централизованном административном управлении (как СЭС имевшая административную вертикаль региональных СЭС под управлением санитарных врачей регионов), а на экономических и информационных принципах управления на основе децентрализации, при которой ЦГС находится в подчинении МОЗ и управляет системой владея информацией и направляя финансовые потоки на заказ необходимых ему услуг, а ЦГС в регионах имеют региональное подчинение и в регионы должны были быть переданы все лаборатории инфекционного контроля.

С одной стороны, это привело к разрушению системы т.к регионы не видят необходимости финансировать лишнюю для себя функцию, а с другой стороны получилось так, что МОЗ вообще не имеет возможности проводить и координировать проведение противоэпидемических мероприятий на региональном уровне – у него просто нет механизмов координации с регионами и управления сетью медучреждений в регионах.

Кроме того, при развале СЭС были потеряны опытные и компетентные кадры, вместо которых в систему ЦГЗ набрали новых сотрудников по принципу личной преданности, без знаний и опыта. Украина встретила пандемию коронавирусной инфекции без системы эпидемиологической защиты, с огромными дырами в законодательном и нормативно-правовом регулировании этой сферы и даже без главного санитарного врача – человека, который по закону должен объявлять эпидемию и давать предложения по организации карантина. Проще говоря – вообще без ничего!!!

Более $2,6 млн на развитие гражданского общества в здравоохранении

В результате вместо создания системы социальной поддержки и отстаивания интересов пациентов, а также помощи общественным организациям, которые объединяют и оказывают реальную помощь широкому кругу пациентов, произошло формирование очень узкого круга "псевдопациентских" организаций, не оказывающих реальной помощи пациентов, но занимающихся лоббистской деятельностью и реализацией заказных информационных кампаний.

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