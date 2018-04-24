Медицина должна быть максимально приближена к людям - Ляшко

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко пообещал новое диагностическое оборудование Винницкому областному клиническому госпиталю для ветеранов войны.

Во время визита в медучреждение политик отметил, что нехватка современного оборудования - распространенная проблема, потому намерен добиваться увеличения финансирования всей медицинской сферы, передает пресс-служба политсилы.

"В Минздраве хотят, чтобы беременная женщина ехала рожать за 300 км. Так пока она доедет по тем дорогам - родит в машине. Или кто из стариков поедет к врачу за 200 км, когда не может и 100 метров по улице с палкой пройти. Медицина должна быть максимально приближенной к людям! А сейчас из-за отсутствия качественной медицины и государственного финансирования многие люди остаются без медицинской помощи и кого можно было бы спасти, к сожалению, умерли или стали людьми с инвалидностью", - отметил Ляшко.

"Моя задача - увеличить расходы на финансирование медицины и образования, потому что в современном мире здоровье и знания - это ключевое, чтобы быть конкурентоспособными и успешными", - подчеркнул лидер РПЛ.

Команда Ляшко добивается расширения перечня бесплатных лекарств и увеличение средств из госбюджета на обеспечение качественным питанием в медицинских учреждениях. Но для прорыва в медицине нужно уволить и. о. министра здравоохранения Ульяну Супрун, которая, по мнению лидера РПЛ, провалила реформу здравоохранения.

"Кто сегодня несет ответственность за закрытие больниц и смерти украинцев, которые не получили надлежащую медицинскую помощь? Никто! Поэтому мы требуем от правительства отменить решение о назначении Ульяны Супрун руководителем министерства здравоохранения, взять на себя политическую ответственность и назначить министра, который будет отвечать за медицинскую реформу. Этот человек должен осознавать, что главная цель реформы - это доступность и качество услуг для украинцев", - убежден народный депутат.

Ляшко поблагодарил работников медучреждения за преданность работе, пообщался с ветеранами, которые лечатся в госпитале, и пожелал им крепкого здоровья. Политик отметил, что не даст никому отнять у них День Победы.

"Ни о какой отмене 9 мая не может быть и речи. Весь мир чтит подвиг героев, которые переломили хребет фашизму. Почему мы должны отказываться от своей истории и своих героев? Сегодня на Донбассе защищают страну такие же герои, как 70 лет назад. И потом им тоже кто-то скажет, что освобождение Востока Украины - это не праздник и они не герои. Это неправильно! Уважать тех, кто одолел фашизм и тех, кто освобождает от российской агрессии страну - это наша святая обязанность", - считает Ляшко.