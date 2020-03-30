Весь коллектив инфекционного отделения городской больницы №1 в Житомире пригрозил написать заявления об увольнении. Причиной стали ложные обвинения в коррупции со стороны мэра Сергея Сухомлина.

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О скандальной ситуации написала на своей странице в Facebook сотрудница медучреждения Людмила Алферова.

"Весь коллектив инфекционного отделения пишет заявления на увольнение в связи с несправедливыми обвинениями в коррупции и поборах работников отделения и невозможностью выполнять свои функциональные обязанности! Требуем от мэра Житомира Сухомлина публичного извинения и опровержения обвинений в адрес медработников инфекционного отделения!!!" – возмутилась медик.

Мэр Житомира тут же отреагировал на скандал и в комментарии "Житомир.Info" заверил, что уже уладил конфликт с медиками.

Медики Житомира Facebook Людмилы Алферовой

"Врачей инфекционного отделения оскорбила ситуация вокруг информации о благотворительных взносах, но только благодаря этим взносам у них был запас материалов на первое время. Я встретился с коллективом, мы обсудили ситуацию: люди готовы работать, я им за это очень благодарен, они настоящие патриоты", – сказал Сухомлин.

Вместе с тем, мэр Житомира добавил, что оправдывает "благотворительные взносы" в больницах, которым не хватает финансирования, но против того, чтобы сейчас брали деньги за тесты на коронавирус, и призывает поддержать медиков.

"Если взять государственный бюджет, то он обеспечивает финансирование больниц только на заработную плату и то не в полном объеме – часть средств ежегодно из своего бюджета выделяет город", – отметил он.

"Что касается обеспечения необходимыми медикаментами, то за счет городского бюджета обеспечиваются только приемные отделения и детская больница. Поэтому врачи просто вынуждены обращаться к людям и брать материальную помощь, так называемые "благотворительные взносы", которые идут на счет больницы, на счета тех отделений, где находятся пациенты", – добавил Сухомлин.

Напомним, что 27 марта мэр Житомира заявил, что знает о том, в городской больнице №1 с пациентов требуют "благотворительные взносы" за экспресс-тесты на коронавирус. За это он пообещал объявить выговоры главному врачу и заведующей инфекционным отделением. Кроме того, Сухомлин уверял, что все деньги вернут пациентам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в лжи Сухомлина обвинил житомирянин Вадим, который якобы скрыл, что заразился коронавирусом, а сейчас все же проходит лечение от COVID-19 в городской больнице №1.

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