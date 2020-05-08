Медики Запорожской области получили вторую партию средств защиты от Фонда Порошенко

Очередную партию защитных костюмов от Фонда Порошенко передали 8 мая в три медучреждения Запорожья. КНП "Городская больница № 2" и КНП "Родильный дом № 4" получили по пятьдесят защитных костюмов и комплектов очков, Областной инфекционной клинической больнице передали 100 защитных костюмов и 20 комплектов очков. Об этом сообщается на сайте политической партии "Европейская Солидарность".

Как сообщается на сайте политсилы, Областная инфекционная больница уже во второй раз получает помощь от Фонда Порошенко, первые сто защитных костюмов в медучреждение привезли в апреле. Директор КУ "Областная инфекционная клиническая больница" Владимир Шинкаренко рассказал, что медики пользуются костюмами из первой партии. Средствами защиты врачи довольны.

Владимир Шинкаренко, директор КУ "Областная инфекционная клиническая больница"

"Мы благодарны добрым людям с добрым сердцем, на сегодняшний день это – представители Фонда Петра Порошенко, которые привезли к нам в больницу защитную одежду и защитные очки для того, чтобы наш персонал в работе чувствовал себя комфортно и защищено. Наши сотрудники довольны костюмами, на сегодняшний день они используются в работе", – отметил Шинкаренко.

Вторая партия средств защиты, которую Фонд Порошенко приобрел для Запорожской области, составила 500 костюмов и комплекты очков. Они были распределены между 8 медучреждениями региона. Помощь получили больницы Запорожья, Бердянска, Приморска и Мелитополя.

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