Медики в Мелитополе показали, на какие жертвы идут ради спасения пациентов с COVID-19. Фото

Медики Мелитополя Запорожской области продемонстрировали свою экипировку, в которой им приходится работать ради спасения пациентов с коронавирусом (COVID-19) в инфекционных госпиталях.

Как пишет РИА Мелитополь, одно из испытаний – работа в защитном костюме. Перед входом в красную зону, где лежат инфицированные коронавирусом, каждый надевает специальный защитный костюм. Он одноразовый и не пропускает воздух. Под него – одноразовый хлопчатобумажный костюм, какие носят хирурги (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"После снятия костюмов – нижнее белье можно выкручивать, особенно летом", – говорится в публикации.

Работают врачи по сменам длительностью 4 часа. Все это время они не могут пойти в туалет, так как это риск заразиться. Терпят и работают. Иногда приходится работать больше 4 часов, когда большой наплыв пациентов.

"В рекомендациях написано, что медики должны быть в памперсах и костюмах, но у нас памперсы не надевают. Работают бригадами по 4 часа, затем 4 часа отдыхают, потом опять меняют друг друга", – рассказала начальник Мелитопольского горздравотдела Лариса Сыпрыкина.

Еще один минус – работа в очках и масках. Очки запотевают и к этому надо привыкнуть. А от постоянного ношения маски появляется сыпь на лице.

"Женщины-медики просто плачут, когда смотрятся в зеркало. Они уже забыли, что такое косметика, так как постоянно в масках. Плюс на лице сыпь", – перечислила недостатки работы Сапрыкина.

По ее словам, сегодня в городе дефицит медицинских работников, потому что они, как и пациенты, болеют.

Как сообщал OBOZREVATEL, вМариуполе больницы совершенно не готовы к массовому наплыву пациентов с ковидом, количество которых за последние недели увеличилось в несколько раз.