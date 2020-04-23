Медики в Бердичеве массово заразились коронавирусом: начато расследование

В Бердичеве Житомирской области коронавирусом COVID-19 за сутки заразились девять медиков.

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Как сообщил на брифинге глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, в среду было зафиксировано 17 новых случаев коронавируса, из них 9 – медицинские работники в Бердичеве (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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"Сегодня туда поехала комиссия управления здравоохранения областной администрации разбираться, почему медицинские работники стали очагом распространения коронавируса", – отметил он.

По словам начальника управления здравоохранения ОГА Николая Суслика, всего в регионе инфицированы 55 медиков. Их состояние удовлетворительное, только трое находятся на стационарном лечении.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 23 апреля в Житомирской области зафиксировано 304 случая COVID-19.

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