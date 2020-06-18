На сайте президента Украины 17 июня была зарегистрирована петиция от Объединенного профсоюза железнодорожных больниц. У Владимира Зеленского медики просят вмешаться и помочь им добиться обещанного центральной властью тестирования работников медицинских учреждений с помощью точных ПЦР-тестов.

Как следует из петиции, вопреки не единожды озвученным высшими должностными лицами государства обещаниям максимально защитить украинских медиков в период эпидемии коронавируса, в "Укрзалізниці" до сих пор не началась закупка ПЦР-тестов для сотрудников ведомственных больниц. При этом, Украина занимает лидерские позиции в мире по количеству заболевших COVID-19 медиков: среди подтвержденных случаев заболевания каждый пятый – сотрудник системы здравоохранения.

Согласно изложенной в петиции информации, в срыве закупок ПЦР-тестов сотрудники железнодорожных больниц винят руководительницу Центра здравоохранения УЗ Наталью Белинскую. Именно от нее в ответ на вопросы по поводу тестирования медики УЗ слышали рекомендацию покупать ПЦР-тесты за собственные деньги – что они и делают с первого дня эпидемии.

Кроме срыва тестирования, Белинскую подписанты петиции обвиняют в намерениях разрушить систему ведомственных железнодорожных больниц и подозревают, что под видом поиска "инвесторов" она готовит все 8 больниц к продаже за бесценок. При этом, вопрос с плановыми и ежедневными осмотрами сотрудников УЗ в случае ликвидации больниц никто даже не пытается решить. Хотя от этого зависит здоровье и жизнь не только персонала УЗ, но и пассажиров, пользующихся услугами железной дороги в Украине.

От президента Зеленского подписанты петиции ожидают вмешательства в ситуацию с полным срывом ПЦР-тестирования в ведомственных больницах УЗ, способствования привлечения виновных в этом срыве к ответственности, а также увольнения Белинской как человека, продемонстрировавшего свое несоответствие занимаемой должности.

"Не ждите 25 тысяч подписей. Потому что коронавирус точно их ждать не будет, и продолжит поражать наших коллег. Речь, без преувеличения, идет о жизнях людей. О наших жизнях", – эмоционально резюмировали авторы петиции.

Йдеться, без перебільшення, про життя людей. Про наші життя.

Подробнее о сложной ситуации, в которой оказались медики 8 ведомственных больниц УЗ, читайте в материале OBOZREVATEL.