Медики увольняются пачками из инфекционок Украины, оставшиеся боятся подходить к больным коронавирусом. Эксклюзив

Украинцы жалуются, что к больным коронавирусом медики не заходят в палату сутками. Некоторые умирают так и не дождавшись помощи. В больницах говорят, что медперсонал массово увольняется, не справляясь с нагрузкой, поэтому рук просто не хватает.

Многих врачей перепрофилировали в разгар эпидемии, а они не привыкли работать с пациентами, которым нужна помощь 24 часа в сутки, следить за кислородом и отказаться от нормированного дня.

Почему катастрофически не хватает больниц и с какими проблемами сталкиваются доктора каждый день – читайте в материале OBOZREVATEL.

Не дождался помощи и умер от инфаркта

Винничанка Оксана Кипоренко рассказала, как в городской больнице №1 умер ее муж Руслан. Все началось еще 20 сентября с кашля. Тогда семейный доктор назначила антибиотик. Но уже 24 сентября ситуация ухудшилась, поднялась температура до 39. А на следующий день КТ показало поражение 40-50% легких и "матовое стекло", характерное для больных коронавирусом.

По словам женщины, сначала Руслан лежал в пульмонологическом отделении, там у него постоянно поднималась температура, врач не подходил, на просьбы позвать его, ответ был – вы не одни. Затем его перевели в реанимацию, дали кислород. "Маска ему очень давила, страшная ситуация вокруг не радовала. Никого из персонала не было вообще и он постоянно писал – переведите меня назад, тут все немые и никто не заходит", – вспоминает Оксана.

А потом у Руслана сильно заболело сердце, но к нему долго никто не подходил, врачи уверяли, что инфаркта не может быть, потому что он молодой. Сделали УЗИ – оказался инфаркт. Руслан потерял сознание, у него остановилось сердце, 40 минут его реанимировали, но около 13 часов 2 октября он умер.

"В выписке написали, что прошло четыре часа с момента появления симптомов. А на самом деле 7 часов. По их разговорам он говорил, что грудина болела и раньше, а дословно – у них у всех болят грудины", – поделась Оксана.

"Женщину рвало, но к ней никто не подходил"

Еще одна история произошла в больнице №18 Киева. Туда попала пожилая женщина, которой до этого сделали операцию и, вероятно, еще и заразили коронавирусом.

"Двое суток человек рвет, в палату никто не заходит! От слова вообще! Ко всем! Только медсестра на этаже в ответ на просьбу позвать кого-нибудь из врачей, гаркает, чтобы зашли в палату. Двоюродный брат-таки нашел лечащего врача и тот даже обещал зайти и посмотреть тетку. Но обещанного в наших больницах три года ждут. Потом брат прилетел на метле и за руку затащил врача в палату. Взяли кровь на анализ и пока все. Да, тест делали, отрицательный. Но по КТ там горе. И как вишенка на торте – пока дети бегали за врачами, похоже, тоже заразились", – написала племянница больной Людмила Троицкая.

Виноваты больные?

В самой Киевской больнице №18 удивлены такой информации. "Я лично, когда узнала, ходила в отделение, разговаривала с заведующим. Мне сказали, что врачи каждый день делают обход. Поэтому не может быть такого, что двое суток никто не подходил. У нас медиков хватает, доплаты всем платят, все хорошо. Даже очереди из скорых не выстраиваются, стараемся всех быстро принимать", – заверила OBOZREVATEL заместитель главного врача Людмила Пилипченко.

Руководитель уверяет, что пациенты сами виноваты в сложной ситуации. "Очень много агрессивно настроенных людей. Они по две недели находятся дома, ничего не делают. А когда уже ситуация очень серьезная, приезжают в больницу и требуют к себе особого отношения. Вот был такой пациент, мужчина две недели дома пролежал, сейчас тяжелое воспаление, коронавируса нет, но пневмония. И сразу крики его жены, сделайте так, как я хочу", – отметила заместитель главного врача.

Медики боятся коронавирусных больных

Медики рассказывают, что подобная ситуация, когда врачи не подходят к пациентам с коронавирусом или пневмониями, – сейчас повсеместна, просто не хватает рук.

Но есть и еще одна проблема – из-за большого количества заразившихся коронавирусом инфекционные больницы и отделения забиты. Власти разворачивают инфекционные госпитали на территориях других больниц. Но вот лечат больных уже не инфекционисты, а все, кто остался в этой клинике: терапевты, хирурги, офтальмологи, гинекологи…

"Я так думаю, что врачи других профилей просто боятся подходить к больным с COVID-19. Вчера он был урологом, хирургом, гинекологом, а сегодня ему надо лечить больного с коронавирусом. Они боятся. Известны случаи, когда медики пачками увольняются из этих медицинских учреждений. К тому же они не привыкли работать в таком режиме. Тяжелые ковидные больные требуют постоянного ухода – следить за кислородом, за его показателями, постоянно их переворачивать. Ведь это фактически беспомощные люди. Работать по 12-24 часа без перерыва. Они не привыкли так работать", – считает врач-инфекционист, профессор Сергей Крамарев.

Одна из медиков больницы №9 в Киеве на условиях анонимности рассказала, что у них также медсестры увольняются. "Потому что нам в прошлом месяце не заплатили, кинули по 3 тысячи гривен и все. А работаем сутками, после защитных костюмов нас хоть отжимай. За все время нам только раз провели ИФА-тест. И то тут же написали, что все здоровы, хотя мы точно знаем, что несколько человек переболели коронавирусом. Чтобы провериться, приходится тест делать у своего семейного доктора. А там пока результат узнаешь, можно еще пару раз заразиться", – говорит медик.

Глава совета Киевского городского профсоюза медицинских работников Сергей Кубанский уточняет, что медиков начали массово сокращать с 1 апреля, как только в силу вступил второй этап медреформы.

"Уже тогда медиков оптимизировали, а до этого несколько лет закрывали больницы, потому что не хотели финансировать стены. Теперь госпиталь будут разворачивать на территории Дворца спорта, чтобы хоть куда-то свозить больных", – говорит он.

Кроме этого медики сами заражаются и болеют. "Рук катастрофически не хватает, это видно по очередям из скорых возле больниц. Не хватает врачей и медсестер. Теперь они каждый день совершают подвиг. Попробуйте поработать в защитном костюме в жару и целые сутки. Когда такой наплыв больных, что в туалет невозможно сходить", – считает Кубанский.