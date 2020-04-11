Медики рассказали о связи марихуаны и коронавируса

Ежедневное курение марихуаны повреждает легкие и увеличивает риск инфицирования коронавирусом COVID-19.

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Об этом рассказали медики Американской ассоциации легких, сообщает CNN. Они объяснили это особенностью горения растения.

Курение марихуаны увеличивает риск инфицирования коронавируса

"Марихуана горит при более низкой температуре, чем обычная сигарета. Поэтому человек вдыхает определенное количество несгораемых растительных частиц. Это раздражает легкие так же, как пыльца амброзии или цвет деревьев. Легкие становятся более чувствительными, в том числе и к легочным болезням", – отметил главный врач ассоциации Альберт Риццо.

Исследование также показало, что курильщики марихуаны рискуют заболеть бронхитом, который может стать хроническим.

"Курильщики подвергают себя хроническим заболеваниям легких. Соответственно, их тоже нужно относить к группе повышенного риска заболеваний Covid-19", – отметили медики.

Они предупредили, что первые признаки повреждения легких у пациента могут проявиться уже через неделю после курения марихуаны, и отметили, что она не только успокаивает, но и часто способна исказить реальность и изменить мышление. А это не принесет никакой пользы.

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