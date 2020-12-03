Если антибиотики – препараты для лечения бактериальных инфекций – перестанут действовать, это приведет к тому, что многие заболевания станут неизлечимыми, и люди будут чаще умирать после операций от осложнений.

Кроме того, это вызовет тяжелые экономические последствия, рассказали на странице Центра гражданского здоровья в Facebook.

"Так как устойчивость бактерий к антибактериальным препаратам набирает обороты, мы рискуем потерять возможность лечить болезни, которые уже давно победили", – говорится в сообщении.

Что будет, если антибиотики перестанут действовать:

бактериальная пневмония станет смертельной болезнью;

в родах чаще умирать женщины;

лечения рака станет еще сложнее, ведь часто во время химиотерапии пациентам профилактически дают антибиотики

много заболеваний, передающихся половым путем, снова станут неизлечимыми;

люди чаще умирать после операций от осложнений;

туберкулез вновь станет приговором.

Также люди станут дольше и тяжелее болеть, а лечение будет стоить дороже.

"Это не сможет не отразиться на количестве рабочей силы и скорости экономического роста страны и мира. Трудно себе представить такую жизнь во времена айфонов и трансляции запуска SpaceX", – отметили в ЦГЗ.

Медики подчеркнули, что именно поэтому сегодня так много акцента на том, насколько важно ответственно принимать антибактериальные препараты, не верить в распространенные мифы и не заниматься самолечением.

Медики объяснили, как может измениться мир без антибиотиков. ЦОЗ

Скриншот. ЦОЗ

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, из-за неконтролируемого приема антибиотиков при коронавирусе через 6-12 месяцев Украину ждет стремительная летальность от бактериальной пневмонии или даже от банального аппендицита. Об этом рассказал главный анестезиолог Минздрава, профессор Сергей Дубров.