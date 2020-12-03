Медики объяснили, как может измениться мир без антибиотиков

Карина Бондаренко Общество 12:45, 3.12.2020 Обновлено: 13:41, 3.12.2020

Если антибиотики – препараты для лечения бактериальных инфекций – перестанут действовать, это приведет к тому, что многие заболевания станут неизлечимыми, и люди будут чаще умирать после операций от осложнений.

Кроме того, это вызовет тяжелые экономические последствия, рассказали на странице Центра гражданского здоровья в Facebook.

"Так как устойчивость бактерий к антибактериальным препаратам набирает обороты, мы рискуем потерять возможность лечить болезни, которые уже давно победили", – говорится в сообщении.

Что будет, если антибиотики перестанут действовать:

  • бактериальная пневмония станет смертельной болезнью;

  • в родах чаще умирать женщины;

  • лечения рака станет еще сложнее, ведь часто во время химиотерапии пациентам профилактически дают антибиотики

  • много заболеваний, передающихся половым путем, снова станут неизлечимыми;

  • люди чаще умирать после операций от осложнений;

  • туберкулез вновь станет приговором.

Также люди станут дольше и тяжелее болеть, а лечение будет стоить дороже.

"Это не сможет не отразиться на количестве рабочей силы и скорости экономического роста страны и мира. Трудно себе представить такую жизнь во времена айфонов и трансляции запуска SpaceX", – отметили в ЦГЗ.

Медики подчеркнули, что именно поэтому сегодня так много акцента на том, насколько важно ответственно принимать антибактериальные препараты, не верить в распространенные мифы и не заниматься самолечением.

Медики объяснили, как может измениться мир без антибиотиков.
ЦОЗ
Скриншот.
ЦОЗ

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, из-за неконтролируемого приема антибиотиков при коронавирусе через 6-12 месяцев Украину ждет стремительная летальность от бактериальной пневмонии или даже от банального аппендицита. Об этом рассказал главный анестезиолог Минздрава, профессор Сергей Дубров.

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